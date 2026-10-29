Уряд профінансував будівництво електростанцій на Заході України
Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про спрямування майже 939 млн грн кредитних коштів уряду Фінляндії на розбудову об'єктів розподіленої газової генерації. Отримувачем фінансування визначено ПАТ «Укрнафта», яке реалізує проєкти в Івано-Франківській та Львівській областях.
Про це 29 жовтня повідомив Перший віцепрем'єр-міністр — Міністр енергетики України Денис Шмигаль.
Виділені кошти залучено в межах угоди з Фінсько-українським інвестиційним фондом. Фінансування покриє закупівлю газопоршневих електростанцій, допоміжного устаткування, а також виконання монтажних і пусконалагоджувальних робіт. Реалізація чотирьох запланованих проєктів дасть змогу додати енергосистемі близько 60 МВт децентралізованої потужності, що підвищить стійкість електропостачання в західних регіонах.
Джерело: Міністр енергетики України.
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