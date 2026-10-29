Уряд профінансував будівництво електростанцій на Заході України

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Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про спрямування майже 939 млн грн кредитних коштів уряду Фінляндії на розбудову об'єктів розподіленої газової генерації. Отримувачем фінансування визначено ПАТ «Укрнафта», яке реалізує проєкти в Івано-Франківській та Львівській областях.

Про це 29 жовтня повідомив Перший віцепрем'єр-міністр — Міністр енергетики України Денис Шмигаль.

Виділені кошти залучено в межах угоди з Фінсько-українським інвестиційним фондом. Фінансування покриє закупівлю газопоршневих електростанцій, допоміжного устаткування, а також виконання монтажних і пусконалагоджувальних робіт. Реалізація чотирьох запланованих проєктів дасть змогу додати енергосистемі близько 60 МВт децентралізованої потужності, що підвищить стійкість електропостачання в західних регіонах.

Джерело: Міністр енергетики України.

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