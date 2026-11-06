Уряд шукає рішення для стабільної роботи заводів під час дефіциту світла

Прем’єр-міністр України Сергій Корецький зустрівся з представниками промисловості, щоб обговорити роботу підприємств в умовах нестачі електроенергії. Серед головних тем — можливість стабільно працювати завдяки імпорту світла та власній генерації, доступ до кредитів, відшкодування ПДВ і проблеми з експортом. За підсумками зустрічі прем’єр дав низку доручень міністерствам.

Одним із головних питань зустрічі стала робота промислових підприємств під час дефіциту електроенергії. Уряд шукає способи забезпечити стабільне живлення для виробництв, які покривають власні потреби завдяки імпорту електроенергії або власним джерелам генерації. Як повідомив Сергій Корецький, Міністерство енергетики вже працює над змінами до чинних правил. Мета — створити умови, за яких підприємства зможуть продовжувати роботу навіть за нестачі електроенергії в енергосистемі.

«Міністерство енергетики працює над вдосконаленням чинних механізмів, що регулюють роботу підприємств в умовах дефіциту електроенергії. Мета — створити умови для стабільної роботи підприємств, які покривають своє споживання за рахунок імпорту електроенергії та/або власної генерації», — написав прем’єр у своєму Telegram-каналі.

Кредити та відшкодування ПДВ

Промисловці також звернули увагу на обмежений доступ до кредитування поза межами державної програми «5-7-9%». У відповідь Корецький доручив Міністерству економіки провести зустріч із державними банками та знайти рішення, яке допоможе підприємствам швидше отримати фінансування. Зокрема, уряд опрацьовує можливість запуску окремої кредитної програми обсягом до 1 млрд грн. Вона передбачатиме компенсацію 5,5% відсоткової ставки. Точні умови та терміни запуску програми поки не уточнили.

Ще однією темою стало відшкодування податку на додану вартість. Раніше через затримку міжнародного фінансування уряд тимчасово обмежив частину видатків. Це вплинуло і на виплати підприємствам. За словами прем’єра, більшість платежів уже відновили. У жовтні бізнесу відшкодували 25,9 млрд грн ПДВ, а в листопаді — ще 5,6 млрд грн. Усі виплати, які раніше призупинили через нестачу коштів на казначейському рахунку, вже провели в повному обсязі.

Експорт і перевезення продукції

Під час зустрічі промисловці порушили й питання експорту. Зокрема, бізнесу потрібні стабільніші та швидші способи доставки продукції до покупців за кордоном. Корецький доручив Міністерству інфраструктури опрацювати можливість допуску приватних локомотивів до роботи на коліях «Укрзалізниці». Це питання стосується розширення можливостей для вантажних перевезень і пошуку додаткових ресурсів для доставки промислової продукції.

Також прем’єр наголосив на необхідності спростити огляд вантажів у пунктах пропуску. Такі зміни мають допомогти скоротити час проходження кордону та зменшити затримки під час експорту. Окремо обговорили ситуацію в металургійній галузі. За словами Корецького, Україна активізувала переговори з Європейським Союзом щодо збільшення квот на українську металопродукцію. Також сторони працюють над питаннями, пов’язаними з механізмом вуглецевого коригування імпорту CBAM.

Цей механізм передбачає додаткові платежі за викиди вуглецю під час виробництва певних товарів, які імпортують до ЄС. Для українських металургійних підприємств його застосування має значення, адже може впливати на умови продажу продукції на європейському ринку.

Підтримка українських виробників і страхування воєнних ризиків

Ще однією темою стала державна підтримка українського виробництва. Корецький заявив, що локалізація й надалі залишатиметься одним з інструментів допомоги вітчизняним підприємствам. Також уряд планує продовжити у 2027 році програми політики «Зроблено в Україні». За словами прем’єра, кошти на них передбачили в проєкті державного бюджету на наступний рік, попри обмежені фінансові можливості держави.

Наприкінці зустрічі учасники обговорили створення фонду страхування воєнних ризиків. Його запуск планують у 2027 році. Такий механізм має допомогти підприємствам захистити майно та виробництво від можливих наслідків російських атак. Наразі уряд опрацьовує модель роботи фонду та можливі джерела його фінансування. Детальні умови страхування і порядок участі підприємств поки не оголосили. Про це повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький за підсумками зустрічі з представниками промисловості.

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