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Кабінет Міністрів України у четвер, 19 листопада 2026 року, ухвалив розпорядження про спрямування додаткових 81,4 млрд грн на невідкладні потреби Міністерства оборони, причому понад 90% цієї суми призначено для виплат військовослужбовцям. Про це повідомив прем’єр-міністр України Сергій Корецький.

За словами очільника уряду, рішення має забезпечити своєчасне фінансування та стабільні виплати бійцям, які виконують бойові завдання. За даними Міністерства фінансів, із загальної суми 74 млрд грн спрямують на грошове забезпечення військовослужбовців (72,6 млрд грн для Збройних Сил через Міноборони та 1,4 млрд грн для Державної спеціальної служби транспорту), а ще 7,4 млрд грн — на закупівлю пального для потреб війська.

У Мінфіні також зазначили, що перерозподіл відбувається в межах затверджених видатків загального фонду державного бюджету на 2026 рік завдяки економії коштів за програмою обслуговування державного боргу, які спочатку спрямували до оборонного резерву, а згодом передали на потреби оборони.

Джерело: Сергій Корецький у телеграмі.

Раніше бюджетний комітет Верховної Ради підтримав підвищення зарплат військовим.

Також бюджетний комітет Ради підтримав законопроєкт про військовий збір.

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