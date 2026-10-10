Уряд спростив підтвердження пенсійного стажу без трудової книжки

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Кабінет Міністрів України спростив процедуру підтвердження страхового стажу для призначення пенсії. Нові правила мають допомогти людям, які втратили документи через бойові дії або окупацію.

Насамперед стаж підтверджуватимуть за даними державних електронних реєстрів. Якщо необхідної інформації там немає, можна буде використати трудову книжку та інші документи, перелік яких розширили.

Якщо документи відсутні або не збереглися, стаж дозволять підтвердити показаннями щонайменше двох свідків, які працювали разом із заявником. Пенсійний фонд допомагатиме розшукати таких людей.

Окремий порядок передбачили для громадян, які працювали на підприємствах на тимчасово окупованих територіях або в районах бойових дій, а також втратили документи через війну.

Уряд пояснює, що зміни мають захистити право українців на пенсію, навіть якщо підтвердити трудову діяльність стандартними документами неможливо.

Джерело: Сергій Корецький

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