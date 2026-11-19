Уряд виділив додаткові 10,5 млн грн на житло для переселенців у селах
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Кабмін збільшив субвенцію місцевим бюджетам на придбання будинків для внутрішньо переміщених та евакуйованих осіб.
Завдяки додатковому фінансуванню громади зможуть купити ще 21 будинок у сільській місцевості.
Раніше на цю програму спрямували 26,5 млн грн для придбання 53 будинків. Тепер загальну суму субвенції збільшили до 36,975 млн грн, а кількість запланованого житла — до 74 будинків.
Кошти розподілять між бюджетами дев’яти областей: Дніпропетровської, Донецької, Житомирської, Київської, Кіровоградської, Харківської, Хмельницької, Черкаської та Чернігівської.
Джерело: Урядовий портал.
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