Уряд виділив майже 188 млн грн на відновлення 33 пошкоджених будинків

Кабінет міністрів спрямував 187,6 млн грн на відновлення 33 багатоквартирних будинків, пошкоджених унаслідок російських атак. Роботи проведуть у Дніпропетровській, Сумській та Київській областях. Завдяки цьому понад 4 тисячі мешканців зможуть швидше повернутися до своїх домівок.

Уряд України виділив 187,6 млн грн із Фонду ліквідації наслідків збройної агресії на ремонт багатоквартирних будинків, які постраждали через війну. Кошти спрямують до місцевих бюджетів трьох регіонів. Фінансування передбачили для 33 будинків. Найбільше об’єктів відновлюватимуть у Сумах — там планують відремонтувати 20 багатоповерхівок. Ще три будинки відновлять у Кривому Розі, а десять — у Київській області.

Загалом після завершення робіт до своїх осель зможуть повернутися понад 4 тисячі людей. Ідеться про мешканців, чиї будинки були пошкоджені внаслідок російських атак. За словами Корецького, попри обмежені можливості державного бюджету, уряд продовжує шукати кошти на відновлення житла. «В умовах обмежених бюджетних ресурсів продовжуємо знаходити можливість для реалізації проєктів з відновлення, щоб допомагати людям, чиє житло пошкоджене від російських атак», — зазначив прем’єр-міністр.

Кошти надійдуть до місцевих бюджетів, звідки їх використають для фінансування ремонтних робіт. Водночас у повідомленні уряду не уточнили, коли саме розпочнуть або завершать відновлення кожного з 33 будинків. Про це в неділю повідомив прем’єр-міністр України Сергій Корецький у дописі на своїй сторінці у Facebook.

Російські війська приділяють особливу увагу ударам по об’єктах водопостачання Києва. Цієї зими жителям столиці слід підготуватися до значно складніших побутових умов, ніж було раніше. Про це попередив прем’єр-міністр України Сергій Корецький.

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