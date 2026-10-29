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До 4 грудня 2026 року український бізнес має адаптуватися до нових правил роботи під час повітряних загроз. Компаніям, які не мають укриттів, доведеться знайти спосіб захистити персонал та відвідувачів.

Для великих підприємств — це додаткові інвестиції в безпеку та операційну діяльність. Частина компаній вже пішла далі: фінансує протиповітряну оборону та утримує власні групи захисту від дронів.

Водночас нові вимоги можуть «задушити» малий бізнес, який балансує на межі рентабельності через блекаути та захмарні витрати на генератори. Насамперед це стосується сфери послуг, невеликих кав'ярень, ресторанів і магазинів.

UA.News розповідає, як великі та малі підприємства готуються виконувати нові безпекові вимоги уряду; чому інвестиції в укриття поступово стають такою ж необхідністю, як резервне електроживлення; та що про додаткові заходи безпеки кажуть представники великих та малих бізнесів?



Нові правила: що зміниться для бізнесу



4 грудня 2026 року для компаній та підприємств завершується тримісячний перехідний період для облаштування бомбосховищ для захисту працівників і відвідувачів. Вимоги запроваджені урядовою постановою №1092 та поширюються на всіх суб'єктів господарювання незалежно від форми власності. Йдеться про виробничі підприємства, ТРЦ, окремі магазини, заклади харчування, офіси та ФОП із найманими працівниками.

Щоб продовжувати роботу у звичному режимі за жовтого рівня загрози, підприємства повинні облаштувати захисні споруди, укриття або спеціальні «безпечні простори» всередині будівель, які здатні захистити від вибухової хвилі.

У бізнесу, який не має укриття, є кілька варіантів: пристосувати вже наявне приміщення, облаштувати безпечний простір або забезпечити доступ до іншої захисної споруди з дотриманням нормативних вимог. Варто зауважити, що кімната без вікон чи підвальний поверх не вважатимуться автоматично повноцінним укриттям. Безпечний простір повинен відповідати технічним критеріям щодо захисту від наслідків вибуху. Для цього потрібні відповідні інженерні розрахунки.

Роботодавці також зобов'язані розмістити на входах або фасадах інформаційні таблички про наявність чи відсутність укриття, встановити чіткий порядок дій під час тривоги та забезпечити оповіщення персонал та відвідувачів про загрозу.

Якщо до 4 грудня 2026 року бізнес не забезпечить необхідні умови захисту людей, роботу під час жовтого рівня повітряної тривоги доведеться припиняти. За можливості працівників можна переводити на дистанційну роботу.

Водночас за червоного рівня загрози, що означає ракетну або ракетно-дронову атаку, робота має зупинятися.

Хто вже будує укриття: досвід Rozetka та АЗС



Великі українські компанії почали інвестувати в захисні споруди задовго до появи постанови №1092. Найактивніше їх зводять логістичні оператори, промислові підприємства, мережі автозаправок, супермаркетів і ТРЦ. Особливо у регіонах, куди дістає російська балістика, а повітряні тривоги тривають майже невпинно.





Захисні капсули із заліза та бетону розміщують безпосередньо біля робочих місць, щоб скоротити час евакуації. Один із прикладів – укриття на 600 людей, встановлене на розподільчому складі компанії Rozetka у Броварах. У серпні 2026 року цей об’єкт врятував життя 92 працівникам компанії під час обстрілу трьома балістичними ракетами.



У компанії повідомили, що перше таке сховище у Броварах збудували ще в березні 2022 року. На той момент від складу до лінії зіткнення було лише три кілометри. Сховище відповідає усім нормам і стандартам, оновленим з радянських часів. Сам об'єкт складається із закопаних під землю контейнерів, з перекриттям деревом зверху та насипом.



На автозаправних станціях також почали масово облаштовувати захисні конструкції — габіони та мобільні залізобетонні укриття, розраховані приблизно на 100 людей. Першими встановлювали такий захист на АЗС у прифронтових областях. Після посилення атак реактивними дронами – такі об’єкти стають звичними і для Київщини. У них може ховатися не лише персонал чи відвідувачі заправок, а й водії та місцеві жителі.



Щодо кошторису таких безпекових заходів, то облаштування або встановлення готового модульного бетонного укриття обходиться підприємцям від 800 тис. до 1,5 млн грн. Великі капітальні бомбосховища для виробництв чи логістичних хабів коштують бізнесу близько 60 млн грн.

Великий бізнес переходить від укриттів до власної ППО



Великі українські компанії з масштабним виробництвом та довгими логістичними ланцюгами змушені інвестувати не лише в укриття, а й у власні пожежні команди та обладнання, і навіть у протиповітряну оборону. Для великого бізнесу безпека стає частиною операційного управління, а не лише додатковою статтею витрат.

Ще у листопаді 2025 року уряд затвердив реалізацію експериментального проєкту посилення протиповітряної оборони через залучення підприємств незалежно від форми власності для формування приватних мобільних груп ППО. До проєкту вже долучилися майже 100 підприємств і утворено близько 50 мобільних груп, які діють під керівництвом командування Повітряних сил ЗСУ.



У березні 2026 року уряд дозволив військовим частинам за відповідними рішеннями тимчасово передавати підприємствам окремі засоби ППО та боєприпаси. Компанії також отримали можливість закуповувати дозволені види озброєння власним коштом. До захисту неба доєдналися оператори критичної інфраструктури, державні та приватні підприємства різних регіонів: Київської, Харківської, Одеської, Полтавської та Закарпатської областей.

Співвласник групи компаній Nova, до якої входить «Нова пошта», В’ячеслав Климов повідомив, що компанія реалізувала проєкт приватної ППО, на рахунку якої вже є збиття російських ударних дронів типу Shahed. Климов не назвав кількість збитих російських безпілотників, але наголосив, що проєкт треба розвивати далі.

«Треба продовжувати дії, пов'язані з приватним ППО. Ми одна з небагатьох компаній, які реалізували цей проєкт. Я не хочу розголошувати вам цифри, але ми маємо збиття «шахедів»…Я впевнено кажу про те, що приватний власник має приходити в ті сфери, які до війни чомусь вважалися монополією держави», — переконаний Климов.

Проте не всі підприємства, які вивчили модель приватної ППО та імовірну участь у проєкті, вбачають її дієвою. Фармацевтична компанія «Дарниця» вважає неефективним створення приватних систем ППО. Директорка Ради директорів компанії Катерина Загорій пояснила, що головною проблемою є швидка зміна загроз. До того ж, за фінансування додаткових безпекових заходів доведеться платити кінцевому споживачеві продукції.

«Створення приватного ППО. Ми глибоко зайшли в вивчення цього питання і були за крок до того, щоб мати це рішення готовим у себе. Ми з цієї конструкції вийшли, і зараз ми розуміємо для себе наступне: у зв’язку з тим, що кожні 3−4 місяці міняється контекст загроз, то просто нам не вистачить ніяких грошей, ви не купите ліки дорожчі в 10 раз, через те, що ми кожен раз будемо докуповувати нове ППО. Ми весь час вивчаємо це питання, але ми не тратимо туди гроші», — розповіла директорка.

Загорій зауважила, що Дарниця вважає більш ефективним «добудовувати укриття, ніж вкластися в ППО».

Малий та середній бізнес: держава перекладає свої обов'язки

Найболючіше нові правила сприйняли представники малого та середнього бізнесу, які фізично не мають ресурсів на облаштування укриттів. Це передусім кав'ярні, ресторани, магазини, перукарні та інші заклади сфери послуг. У регіонах, де повітряні тривоги не стихають, без власного укриття заклади втрачають можливість нормально працювати, тримати команду та сплачувати податки.

Не дивно, що нові вимоги уряду викликали обурення у соцмережах. Здебільшого дописувачі наголошували, що держава хоче побудувати укриття руками бізнесу.



Для ресторанного бізнесу ситуація із укриттями особливо скрутна. На відміну від офісів, де частину працівників можна перевести на дистанційну роботу, кафе чи ресторани фізично прив'язані до конкретного приміщення. Заклад не може дистанційно обслуговувати гостей у залі, а зупинка роботи кухні під час тривоги — додатковий фінансовий тягар.



Особливо вразливі невеликі кав'ярні в історичних будівлях, на перших поверхах житлових будинків або в орендованих приміщеннях без підвалів. Проблема полягає ще й у тому, що підприємець не завжди має право самостійно змінювати конструкцію будівлі чи проводити масштабну реконструкцію.

Виробники мобільних захисних споруд уже мають черги приблизно на пів року, а вартість замовлень суттєво зросла — майже втричі. Таким чином, держава встановила обов'язкові вимоги, але виконати їх у визначений строк навіть за наявності грошей зможуть не всі.



Ольга Насонова: У підприємців не просто обурення, це навіть паніка і відчай

Ресторани та кафе Києва, як і в інших українських містах, не готові виконувати постанову уряду про укриття. Принаймні, половина закладів точно не готова. Проблема в розташуванні закладів. Комусь пощастило, а комусь — ні, каже Ольга Насонова, директорка аналітичного центру «Ресторани України» та співзасновниця Національної ресторанної асоціації України (NRAU).

«Наприклад, у Києві приблизно 15% ресторанів, кафе та барів розташовані в підвальних приміщеннях, які можна вважати умовно безпечними. Вони готові до виконання постанови уряду. Водночас ситуація відрізняється залежно від міста. Наприклад, в Одесі закладів у підвальних приміщеннях взагалі мінімум. У Києві більше таких закладів. Зазвичай це паби або бари. Деякі з них уже навіть отримали офіційний статус укриття. Зокрема, мені відомий щонайменше один такий заклад — «Відьма-бар Лиса Гора», який розташований у глибокому підвалі.

Є й інша категорія закладів, яким пощастило з розташуванням. Вони можуть бути поблизу станцій метро, бізнес-центрів з офіційними укриттями або інших захисних споруд. Такі заклади можуть почуватися відносно спокійно. Якщо поруч розташоване приватне укриття, наприклад, у бізнес-центрі, теоретично можна укласти договір про його використання. Якщо неподалік є станція метро, можна позначити її як найближче доступне укриття.

Але щонайменше половині ресторанного ринку так не пощастило. Ці заклади розташовані в місцях, де поблизу взагалі немає доступних захисних споруд.Іноді укриття формально існують, але розташовані на території шкіл, куди доступ стороннім обмежений, або в приватних житлових будинках. Фактично, скористатися ними відвідувачі ресторанів не можуть. Власних укриттів у таких закладах також немає.

За моїми приблизними оцінками, щонайменше половина ресторанних закладів сьогодні змушена шукати рішення, щоб виконати постанову. Тобто, не весь ринок, але значна частина», — розповідає Ольга Насонова.

Важливо розуміти, що проблеми ресторанного бізнесу почали загострюватися ще до появи нової постанови. Хвиля продажів закладів та повідомлень про тимчасове припинення роботи розпочалася раніше, наголошує експертка ресторанного бізнесу:

«Ще в серпні я почала відстежувати кількість ресторанів і кафе, виставлених на продаж. Лише в Києві нарахувала близько 500 таких об'єктів. Це дуже велика кількість. Це означає, що вони — збиткові. У наших українських реаліях прибуткові заклади не продають.

Причому збитки можуть бути різними — від порівняно невеликих до критичних. Частина цих закладів уже закрилася. Лише невелика кількість знайшла нових власників та продовжила працювати. Деякі досі шукають покупців, сподіваючись повернути хоча б частину вкладених у бізнес грошей.

У вересні, коли почали активно обговорювати важку зиму, я дедалі частіше чула від рестораторів, що вони не хочуть знову впадати у збитки. Тому розглядають сценарій тимчасового закриття перед зимовими місяцями. Ці розмови були ще до постанови про укриття.

Серед причин було подорожчання пального та зростання витрат на роботу генераторів. Якщо ресторан змушений працювати на генераторі понад п'ять-шість годин на день, то у багатьох випадках працювати взагалі немає сенсу. Витрати на пальне та автономне електропостачання можуть перевищувати прибуток, який заклад міг би заробити за день.

Наприклад, ресторан із великою кухнею може витрачати на пальне для потужного генератора близько 10 тисяч гривень на день. Водночас його денний прибуток може становити приблизно таку саму суму.

Саме тому ще до появи постанови про укриття ресторатори почали обговорювати можливість тимчасового припинення роботи на зимовий період. Бо вже у вересні почалися вимкнення електрики. Тому для багатьох тимчасове закриття до весни — це спосіб вижити. Особливо над цим замислюються ресторанні мережі, зокрема й досить успішні. Вони порахували, що персонал можна тимчасово перевести до інших закладів, продукти та залишки товарів — перерозподілити між ресторанами мережі. А цей заклад законсервують, залишивши лише мінімальні операційні витрати, необхідні для його утримання. Таким чином, можна зберегти бізнес до весни.

Спочатку я неодноразово чула про такі плани від рестораторів у приватних розмовах. Згодом почала помічати повідомлення в соціальних мережах: «Зустрінемося у квітні», «До зустрічі навесні». Коли таких повідомлень стало п'ять, десять і більше, я зрозуміла, що це вже тенденція. І вона — цілком розумна.

А потім, як «вишенька на торті», з'явилася постанова уряду про укриття. Вона викликала обурення у бізнесу. Ресторани вже потерпають від відключень електроенергії, подорожчання пального та продуктів, інших операційних витрат. А тепер до всіх цих проблем додалися ще й нові вимоги щодо забезпечення укриттями. Це викликало величезне обурення серед підприємців, причому не лише в ресторанній галузі. І це не просто обурення, це навіть паніка і відчай. Адже у деяких випадках виконати ці вимоги неможливо — укриттів фізично немає.

Після того як я опублікувала допис про нові вимоги, отримала багато коментарів від підприємців із різних галузей. І зрозуміла, що для деяких із них ситуація практично безвихідна. Уявімо ресторан, розташований біля автомобільної траси. Найближче укриття може бути за 20 кілометрів. Поряд немає жодної захисної споруди. Або автозаправну станцію з кафе, де ситуація аналогічна. Що мають робити власники таких об'єктів?

Навіть облаштування найпростішого окремого укриття може коштувати приблизно 100–140 тисяч доларів. Крім того, його потрібно встановити, виконати земляні роботи, витратити час на облаштування. Це досить тривалий процес, особливо в осінньо-зимовий період. Для малого бізнесу такі витрати можуть бути просто непосильними.

Насправді з проблемою зіткнулася величезна кількість підприємців — від ресторанів і кафе до перукарень, медичних закладів та інших представників малого бізнесу. Головне питання: що робити, якщо поблизу фізично немає укриття? Як забезпечити безпеку працівників і відвідувачів, куди спрямовувати людей під час повітряної тривоги та як продовжувати працювати? Тобто, більше запитань, ніж відповідей».

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