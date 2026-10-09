Уряд залучив додаткові ресурси для відновлення енергетики після атак рф

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До відновлення енергетичної інфраструктури, пошкодженої внаслідок безперервних атак рф на Київ та центральні регіони, залучено додаткові ресурси. Про це повідомив Прем'єр-міністр України Сергій Корецький, зазначивши, що ремонти тривають цілодобово, подекуди навіть під час повітряних тривог, оскільки ворог використовує реактивні безпілотники.

За його словами, профільні міністерства та Офіс Президента постійно співпрацюють із міжнародними партнерами для якнайшвидшого залучення необхідної допомоги. Крім того, очільник уряду наголосив на необхідності невідкладного вирішення місцевою владою та відомствами питань щодо систем життєзабезпечення та організації руху дублюючого транспорту в столиці.

Джерело: Корецький у Телеграмі.

У разі продовження масованих ударів рф по енергетичній інфраструктурі столиця у найгіршому сценарії може зіткнутися з плановими відключеннями світла тривалістю до 18 годин на добу, а також із тимчасовою відсутністю води та локальними перебоями з опаленням. Про це повідомив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко.

Нагадаємо, Україна входить в опалювальний сезон підготовленішою, ніж торік, заявив прем’єр-міністр. Водночас він наголосив, що зима легкою не буде, попри додаткові генеруючі потужності, резервне живлення та посилений захист інфраструктури.

Асоціація міст України звернулася до прем’єр-міністра України Сергія Корецького із закликом негайно розблокувати платежі громад, необхідні, зокрема, для підготовки до опалювального сезону, роботи медичних, освітніх і соціальних закладів та відновлення пошкодженої інфраструктури.

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