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Для кожної області України розроблено індивідуальний план реагування на випадок аварійних ситуацій у системах тепло- та водопостачання взимку. Про це за підсумками наради з профільними міністерствами повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький.

За словами очільника уряду, місцева влада повинна забезпечити повне виконання розроблених алгоритмів і бути готовою до кризових сценаріїв через можливі російські удари по критичній інфраструктурі. Пріоритетним завданням визначено недопущення перебоїв у роботі систем водопостачання та водовідведення.

Крім того, прем'єр-міністр доручив максимально прискорити введення в експлуатацію вже встановлених об’єктів розподіленої генерації, завершити облаштування інженерного захисту енергооб'єктів та гарантувати резервне живлення для підприємств теплокомуненерго і водоканалів. Кабінет Міністрів уже виділив для цього необхідні ресурси.

Глава уряду також зазначив, що попри постійні ворожі атаки, опалювальний сезон в Україні стартував вчасно: наразі в роботі перебувають понад 96% котелень, а тепло подано майже до 94% житлових будинків і 95% закладів соціальної сфери. Паралельно триває робота з Європейською комісією та партнерами з ЄС над формуванням екстреного зимового пакета енергетичної допомоги.

Джерело: Сергій Корецький у телеграмі.

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