Уряд зобов’язав міста підготуватися до перебоїв із водопостачанням через російські атаки
Місцева влада має розробити графіки навантаження на водопровідні мережі та схеми підвезення води. Рішення уряду спрямоване на зменшення перебоїв із водопостачанням і водовідведенням у великих містах у разі нових російських ударів.
Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький.
За його словами, уряд реагує на зміну тактики російського терору: окупанти б'ють по системах життєзабезпечення міст. Корецький розповів, що Кабмін ухвалив кілька рішень, частину яких не розкривають з міркувань безпеки.
Прем'єр-міністр зауважив, що мета - там, де це можливо, мінімізувати перебої з водопостачанням і водовідведенням, передусім на критично важливих соціальних об'єктах.
Місцева влада разом з водоканалами має підготувати графіки скидів промислових підприємств і роботи державних та комунальних закладів, щоб зменшити навантаження на каналізацію в пікові години. Лікарні та інші критичні об'єкти мають працювати безперервно.
У разі серйозних руйнувань людей мають оперативно інформувати, а для тимчасових обмежень потрібно заздалегідь підготувати схеми підвезення питної та технічної води.
Корецький додав, що також уряд доручив пришвидшити встановлення резервного живлення на критичних елементах систем і забезпечити їх додатковим обладнанням та спецтехнікою.
Усі області та Київ мають прозвітувати про підготовку, координувати роботу буде Мінінфраструктури, зазначив премʼєр.
Раніше Корецький пояснив, чому в окремих регіонах України затримують опалення.
Для повного підключення житлових будинків Києва до опалення потрібно орієнтовно 10 днів. Тепло подають одночасно в усіх районах столиці, без поділу на черги за місцем розташування.
У Житомирі внаслідок російського удару по одній із міських котелень пошкоджено обладнання. Без централізованого теплопостачання залишилися 140 житлових будинків, а також заклади освіти та поліклініки.