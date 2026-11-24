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Місцева влада має розробити графіки навантаження на водопровідні мережі та схеми підвезення води. Рішення уряду спрямоване на зменшення перебоїв із водопостачанням і водовідведенням у великих містах у разі нових російських ударів.

Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький.

За його словами, уряд реагує на зміну тактики російського терору: окупанти б'ють по системах життєзабезпечення міст. Корецький розповів, що Кабмін ухвалив кілька рішень, частину яких не розкривають з міркувань безпеки.

Прем'єр-міністр зауважив, що мета - там, де це можливо, мінімізувати перебої з водопостачанням і водовідведенням, передусім на критично важливих соціальних об'єктах.

Місцева влада разом з водоканалами має підготувати графіки скидів промислових підприємств і роботи державних та комунальних закладів, щоб зменшити навантаження на каналізацію в пікові години. Лікарні та інші критичні об'єкти мають працювати безперервно.

У разі серйозних руйнувань людей мають оперативно інформувати, а для тимчасових обмежень потрібно заздалегідь підготувати схеми підвезення питної та технічної води.

Корецький додав, що також уряд доручив пришвидшити встановлення резервного живлення на критичних елементах систем і забезпечити їх додатковим обладнанням та спецтехнікою.

Усі області та Київ мають прозвітувати про підготовку, координувати роботу буде Мінінфраструктури, зазначив премʼєр.

Раніше Корецький пояснив, чому в окремих регіонах України затримують опалення.

Для повного підключення житлових будинків Києва до опалення потрібно орієнтовно 10 днів. Тепло подають одночасно в усіх районах столиці, без поділу на черги за місцем розташування.

У Житомирі внаслідок російського удару по одній із міських котелень пошкоджено обладнання. Без централізованого теплопостачання залишилися 140 житлових будинків, а також заклади освіти та поліклініки.

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