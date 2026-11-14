Увечері 14 листопада сервіси Резерв+ можуть не працювати

0:00 / 0:00

У суботу, 14 листопада, у вечірні години користувачі можуть зіткнутися з тимчасовою недоступністю сервісів застосунку «Резерв+» через проведення технічних робіт.

Про це Міністерство оборони України повідомляє у Фейсбуці.

«У суботу, 14 листопада, з 21:00 до 0:00 триватимуть планові технічні роботи в одній із систем, із якими взаємодіє «Резерв+». У цей час у застосунку можуть виникати затримки з отриманням або оновленням електронного військово-облікового документа. Це також може вплинути на інші послуги», - ідеться в повідомленні.

В Міноборони радять зберегти на телефон електронний документ. Для цього на головному екрані додатку «Резерв+» слід натиснуть «+» і вибрати дію «Завантажити PDF».

Якщо під час робіт документ не оновиться, слід спробувати пізніше. Повторно входити в обліковий запис не потрібно.

Після завершення робіт всі сервіси «Резерв+» працюватимуть у звичному режимі, зазначили в МО.

Раніше, 7 листопада, Міноборони також попередило про тимчасові перебої в роботі застосунку Резерв+.

Нагадаємо, що застосунок «Повітряна тривога» частково відновив роботу після кібератаки, яка сталася ввечері в неділю, 1 листопада.

До цього Повітряні сили заявили про можливе втручання в застосунок тривог.

Читай нас у