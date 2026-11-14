Увечері 14 листопада сервіси Резерв+ можуть не працювати
У суботу, 14 листопада, у вечірні години користувачі можуть зіткнутися з тимчасовою недоступністю сервісів застосунку «Резерв+» через проведення технічних робіт.
Про це Міністерство оборони України повідомляє у Фейсбуці.
«У суботу, 14 листопада, з 21:00 до 0:00 триватимуть планові технічні роботи в одній із систем, із якими взаємодіє «Резерв+». У цей час у застосунку можуть виникати затримки з отриманням або оновленням електронного військово-облікового документа. Це також може вплинути на інші послуги», - ідеться в повідомленні.
В Міноборони радять зберегти на телефон електронний документ. Для цього на головному екрані додатку «Резерв+» слід натиснуть «+» і вибрати дію «Завантажити PDF».
Якщо під час робіт документ не оновиться, слід спробувати пізніше. Повторно входити в обліковий запис не потрібно.
Після завершення робіт всі сервіси «Резерв+» працюватимуть у звичному режимі, зазначили в МО.
Раніше, 7 листопада, Міноборони також попередило про тимчасові перебої в роботі застосунку Резерв+.
Нагадаємо, що застосунок «Повітряна тривога» частково відновив роботу після кібератаки, яка сталася ввечері в неділю, 1 листопада.
До цього Повітряні сили заявили про можливе втручання в застосунок тривог.