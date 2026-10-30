УЗ попередила про затримки поїздів через російські атаки на вокзал у Дніпрі

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Через постійні російські атаки на залізничний вокзал і локомотиви можливі суттєві затримки поїздів, які 30 жовтня прямують із Дніпра та до міста.

У компанії зазначили, що залізничники роблять усе можливе для збереження руху, однак безпекова ситуація впливає на графік. Пасажирам рекомендують стежити за оновленнями на сайті «УЗ Веземо».

У разі скасування поїздки через ситуацію пасажири можуть оформити претензійне повернення квитка зі 100% компенсацією.

Також в «Укрзалізниці» нагадали: під час евакуації з поїзда необхідно виконувати вказівки провідників і відійти від вагонів щонайменше на 200 метрів. Під час повітряної тривоги на вокзалі слід негайно прямувати до укриття.

Джерело: «Укрзалізниця» у Telegram

Російські війська 30 жовтня завдали кількох нових ударів по залізничному вокзалу Дніпра, пасажирів і працівників евакуювали до укриттів.

Нагадаємо, окупанти атакували залізничний вокзал у Дніпрі, загинуло щонайменше 13 людей.

Російський удар по вокзалу в Дніпрі забрав життя п’ятьох залізничників: серед загиблих — дві провідниці.

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