Узбережжя Тузлівських лиманів знову забруднило олією

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Працівники Національного природного парку «Тузлівські лимани» 3 та 4 листопада виявили нові ділянки узбережжя та мілководних зон моря, забруднені рослинною олією.

За даними екологів, виливи речовини негативно впливають на вразливі мікробіоценози піщаного пересипу. Раніше масштабне забруднення цими відходами на території нацпарку зафіксували 26 жовтня після шторму, коли площа ураження піщаного берега сягнула близько 100 тисяч квадратних метрів.

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Джерело: НПП «Тузлівські лимани».

26 жовтня на узбережжі національного природного парку «Тузлівські лимани» в Одеській області після шторму знову виявили рослинну олію. Вона потрапила в Чорне море після російського удару по порту Чорноморська у квітні 2026 року.

На узбережжі національного природного парку «Тузлівські лимани» виявили 56 загиблих дельфінів. У парку назвали таку кількість безпрецедентною та пов'язали масову загибель китоподібних із наслідками повномасштабної війни Росії проти України.

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