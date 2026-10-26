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В Антарктиці українські полярники зафіксували рекордне та тривожне для жовтня потепління

UA NEWS 26 Жовтня 2026 16:51
В Антарктиці українські полярники зафіксували рекордне та тривожне для жовтня потепління
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Біля антарктичної станції «Академік Вернадський» температура повітря піднялася до +11,1°C. Це найвищий жовтневий показник за весь період спостережень. Попередній рекорд становив +7,9°C і був зафіксований у 1968 році.

«Це тривожна тенденція», — зазначив керівник відділу фізики атмосфери та геокосмосу Національного антарктичного наукового центру Денис Пішняк. За його словами, жовтневий максимум лише на 1,6°C нижчий за абсолютний температурний рекорд станції — +12,7°C, зафіксований у лютому 2022 року. Водночас лютий — це розпал антарктичного літа, а жовтень — лише початок весни.

 Температура цього разу зросла з +1,2°C до +11,1°C лише за дві з половиною години. Водночас вологість повітря знизилася з 90% до 54%, а швидкість вітру збільшилася з 1,5 до 13,1 м/с.

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Науковці пояснюють різке потепління явищем «гірського фену» — сухим теплим вітром, який виникає, коли повітряні потоки перетинають гірський хребет і нагріваються під час спуску. Цього разу явище могло посилитися через так звану атмосферну ріку, яка переносить у полярні регіони великі обсяги теплого вологого повітря.

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За даними полярників, такі атмосферні процеси останніми роками дедалі частіше проникають із тропіків до полярних регіонів. Їх пов’язують із наслідками зміни клімату.

Джерело: Національний антарктичний науковий центр

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