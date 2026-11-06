В Армії+ запустили новий курс з управління цифровими проєктами для військових

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У застосунку «Армія+» став доступним навчальний курс «Управління цифровими проєктами Сил оборони». Він допоможе військовослужбовцям організовувати роботу команд, планувати впровадження цифрових систем у підрозділах і навчати особовий склад користуватися ними.

«Як організувати роботу команди, спланувати впровадження цифрової системи в підрозділі та допомогти військовим користуватися нею? Цього навчає новий курс «Управління цифровими проєктами Сил оборони», доступний в «Армія+», — йдеться у повідомленні.

У Міноборони зазначили, що навчання буде корисним військовослужбовцям, які керують цифровими проєктами, працюють у проєктних командах або впроваджують готові цифрові системи у своїх підрозділах.

Програма складається з 11 уроків, під час яких військові дізнаються, як:

Визначати мету проєкту — з’ясовувати, яку потребу він має задовольнити та що для цього необхідно зробити.

Планувати роботу — розподіляти проєкт на окремі завдання, встановлювати їхню послідовність і визначати строки виконання.

Організовувати командну взаємодію — залучати необхідних фахівців, розподіляти завдання та відповідальність, налагоджувати співпрацю з усіма учасниками проєкту.

Враховувати ресурси й ризики — оцінювати потреби та готуватися до ситуацій, коли може бракувати персоналу, часу або інших ресурсів.

Готувати користувачів до змін — пояснювати нові процеси роботи, організовувати навчання та забезпечувати підтримку військових.

Контролювати результати — стежити за дотриманням строків і якістю виконання завдань, оперативно реагувати на проблеми та оцінювати досягнення поставленої мети.

Окрему увагу в програмі приділили роботі після запуску цифрової системи. Зокрема, військові дізнаються, хто має допомагати користувачам і як удосконалювати систему з урахуванням їхніх відгуків.

Курс «Управління цифровими проєктами Сил оборони» створили в межах партнерства Міністерства оборони України з CDTO Campus і Фондом Східна Європа. До розробки також долучився Офіс ефективного регулювання BRDO за підтримки Міністерства оборони Німеччини.

У Міноборони наголосили, що курс уже доступний у розділі «Навчання» застосунку «Армія+».

Про це повідомило Міністерство оборони України.

Наггадаємо, Міністерство оборони України спільно з Генеральним штабом ЗСУ та Командуванням Сил логістики вивільнять 15,6 млрд грн на актуальні потреби війська завдяки перегляду чинних контрактів і запланованих закупівель.

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