В Австрії з-під варти відпустили оператора «Української правди» Бондаренка, якого затримали разом із журналістом Михайлом Ткачем за підозрою у шпигунстві. За словами журналіста австрійського суспільного мовника ORF Крістофа Бендаса, підозри щодо обох українців не підтвердилися. Водночас обставини затримання та поранення оператора досі з’ясовують.

В Австрії звільнили оператора «Української правди» Бондаренка, якого затримали у Відні разом із журналістом Михайлом Ткачем. Про це в ефірі «Суспільне Студія» повідомив журналіст австрійського суспільного мовника ORF Крістоф Бендас. За його словами, підозри у шпигунстві щодо обох журналістів не підтвердилися. Тому їх відпустили з-під варти. Водночас подробиці затримання та обставини, за яких Бондаренко дістав поранення, поки що залишаються нез’ясованими.

Бендас пояснив, що австрійські органи влади надають мало інформації, оскільки розслідування триває. Через це журналістам складно з’ясувати, що саме сталося під час затримання.

Що відомо про затримання журналістів

На початку тижня в Австрії затримали двох громадян України за підозрою у шпигунстві. Серед них був Михайло Ткач — керівник відділу журналістських розслідувань «Української правди». Він перебував у Відні разом з оператором Бондаренком. Як повідомлялося раніше, Ткач виконував редакційне завдання, пов’язане з пошуком колишнього генерального прокурора Руслана Кравченка, який виїхав за кордон. Під час затримання оператор Бондаренко дістав травми й опинився в лікарні.

За попередніми повідомленнями, Ткача відпустили близько четвертої ранку в п’ятницю, 9 жовтня, після приблизно 12 годин під вартою. Згодом стало відомо, що з-під варти звільнили й Бондаренка. Раніше головна редакторка «Української правди» Севгіль Мусаєва повідомляла, що Ткача відпустили, але редакція певний час не могла з ним зв’язатися. Також вона розповіла про поранення оператора під час затримання.

Що кажуть австрійські органи влади

Речниця прокуратури Відня Ніна Буссек повідомила, що під час інших розслідувань виникла підозра у шпигунстві ще щодо двох осіб. Однак вона не підтвердилася. За її словами, одного із затриманих уже відпустили, а щодо іншого на той момент ще тривали допити. Водночас і в цьому випадку, як зазначила речниця, підозра у вчиненні злочину, схоже, не підтверджується.

За інформацією Крістофа Бендаса з посиланням на його джерела в Міністерстві внутрішніх справ Австрії, двоє інших затриманих можуть бути співробітниками української військової поліції. За його даними, вони виконували свої завдання, не повідомивши про це австрійську владу. Ця інформація наразі потребує офіційного підтвердження.

Україна вимагає пояснень

Після затримання журналістів посольство України у Відні звернулося до австрійської сторони із запитом про обставини та правові підстави затримання. Український консул згодом отримав доступ до Михайла Ткача та поспілкувався з ним. У Міністерстві закордонних справ України повідомили, що Ткача вже звільнили. Водночас українська сторона очікує від австрійських органів влади офіційних пояснень щодо того, що сталося.

Окреме запитання стосується засобів зв’язку Ткача. Крістоф Бендас наголосив, що необхідно з’ясувати, чому після звільнення журналісту їх не повернули. За його словами, австрійська журналістська спільнота продовжить збирати інформацію про інцидент і звертатиметься до відповідних органів.

Наразі відомо, що обох журналістів «Української правди» відпустили, а підозри у шпигунстві щодо них, за інформацією австрійської сторони, не підтвердилися. Проте обставини затримання, причини поранення Бондаренка та питання щодо його перебування в лікарні потребують подальших пояснень. Про це повідомив в ефірі "Суспільне Студія" журналіст австрійського суспільного мовника ORF Крістоф Бендас.

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