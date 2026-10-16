В бюджеті недостатньо коштів для забезпечення переселенців житлом, — Безгін

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У 2026 році житлові ваучери за державною програмою для внутрішньо переміщених осіб із тимчасово окупованих територій отримали трохи більше ніж 3 200 сімей. Через нестачу фінансування розширити перелік категорій переселенців, які можуть претендувати на житло, наразі неможливо.

За словами Віталія Безгіна, під час підготовки проєкту державного бюджету на 2027 рік у частині забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб уряд розраховує на фінансову допомогу міжнародних партнерів.

«Розглядаючи проєкт бюджету на 2027 рік щодо житла для внутрішньо переміщених осіб, уряд розраховує на кошти міжнародних партнерів. Наразі урядом ведуться переговори про додатковий внесок у розмірі 70 млн євро. Хоча цього недостатньо для повного покриття всіх потреб», — сказав міністр.

Таким чином, уряд веде переговори про залучення додаткових 70 млн євро, однак навіть ця сума не дасть змоги повністю забезпечити житлом усіх переселенців, які цього потребують.

Як зазначив Віталій Безгін, у 2026 році за кошти державного бюджету житлові ваучери за програмою «Житло для ВПО з ТОТ» отримали трохи більше ніж 3 200 сімей.

Наразі програма поширюється лише на дві категорії переселенців:

військовослужбовців Збройних сил України , чиє житло залишилося на тимчасово окупованих територіях;

людей з інвалідністю I та II груп, інвалідність яких настала внаслідок російської агресії.

Питання включення до програми інших категорій внутрішньо переміщених осіб наразі опрацьовують у форматі внутрішніх консультацій. Водночас головною перешкодою залишається брак бюджетних коштів.

«Питання розширення та включення всіх категорій ВПО до цієї черги наразі опрацьовується у форматі внутрішніх консультацій. Проте об'єктивна реальність така, що наявних фінансових ресурсів у державному бюджеті для забезпечення всіх категорій на цей момент недостатньо», — підкреслив Безгін.

Отже, можливість розширення програми житлових ваучерів для ВПО ще обговорюється, однак наразі державі бракує коштів, щоб охопити всі категорії переселенців. Подальше забезпечення житлом залежатиме, зокрема, від фінансування державного бюджету та підтримки міжнародних партнерів.

Про це заявив міністр у справах громад, територій та внутрішньо переміщених осіб Віталій Безгін під час години запитань до уряду у Верховній Раді.

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