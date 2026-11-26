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У колишнього голови селищної ради на Рівненщині конфіскують необґрунтовані активи загальною вартістю майже 5,8 млн грн. Таке рішення стало результатом моніторингу способу життя посадовця, який провело Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК).

Серед активів, про які йдеться, — будинок у центрі Рівного, катер і вантажівка.

Відповідне рішення ВАКС та його апеляційної палати підтвердив Касаційний цивільний суд у складі Верховний Суд.

Яке майно та доходи посадовець не вказав у декларації

будинок площею 230 кв. м та земельну ділянку площею 831 кв. м у центрі Рівного. Нерухомість загальною вартістю майже 4,2 млн грн наприкінці 2019 року придбала теща посадовця;

катер вартістю майже 1 млн грн,

земельну ділянку площею 0,25 га та

спеціальну вантажівку, які родина декларанта набула у власність у 2023 році.

Відсутність достатніх законних доходів

Аналіз доходів і видатків посадовця та членів його сім’ї засвідчив відсутність законних доходів, достатніх для придбання зазначеного майна.

На підставі результатів моніторингу НАЗК САП звернулася до суду з позовом про визнання активів необґрунтованими та їх стягнення в дохід держави. Нагадаємо також, що перевірку було розпочато на підставі матеріалів слідчого управління ГУНП Рівненської області в межах досудового розслідування.



ВАКС та АП ВАКС задовольнили відповідний позов. Касаційний цивільний суд у складі Верховного Суду підтвердив законність цих рішень.

Про це повідомляє НАЗК.



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