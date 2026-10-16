В Іспанії затримали підозрюваного у схемі на 71 млн з тарифами на тепло у Франківську

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В Іспанії затримали 40-річного жителя Київщини, якого підозрюють в організації схеми із заволодіння понад 71 млн грн під час формування тарифів на теплопостачання в Івано-Франківську.

За версією слідства, упродовж двох опалювальних сезонів 2021–2023 років учасники схеми подавали недостовірні розрахунки, штучно завищували витрати на виробництво тепла та приховували фактичні втрати під час транспортування. Унаслідок цього міський бюджет зазнав збитків на понад 71 млн грн, а мешканці платили за тепло, якого фактично не отримували.

Слідство вважає затриманого організатором злочинної групи, до якої входили ще четверо осіб — засновник і керівники приватних компаній. Чоловік перебував у міжнародному розшуку із січня 2026 року, а Україну залишив у червні 2025-го.

Івано-Франківська обласна прокуратура готує запит на його екстрадицію з Іспанії. Щодо інших чотирьох підозрюваних обвинувальний акт уже передали до суду, розгляд справи триває.

Джерело: Офіс генерального прокурора

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