В Івано-Франківську чоловік осквернив 15 могил полеглих військових

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В Івано-Франківську 38-річному місцевому жителю повідомили про підозру в нарузі над могилами загиблих військовослужбовців ЗСУ.

Суд обрав йому запобіжний захід — тримання під вартою з можливістю внесення застави майже 200 тис. грн.

За даними слідства, інцидент стався 31 жовтня близько 00:30 на Алеї Героїв Слави міського кладовища. Чоловік пошкодив 15 могил захисників: розкидав квіти, вінки та лампадки, зняв прапори, повалив дерев’яні лавки й пошкодив декор надгробків.

Підозрюваного розшукали та затримали 1 листопада. Наразі прокурори готують клопотання про призначення йому судово-психіатричної експертизи.

Чоловіку інкримінують наругу над могилами з хуліганських мотивів. За цією статтею йому загрожує до семи років позбавлення волі.

Джерело: Івано-Франківська обласна прокуратура

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