В Івано-Франківську оголосили підозру лікарю, який брав хабарі за операції та ендопротези

0:00 / 0:00

В Івано-Франківську викрили ще одного фігуранта справи про махінації з медичними послугами в міській лікарні. Завідувача травматологічного відділення підозрюють у фальсифікації даних про складні ортопедичні операції, за які медзаклад отримував компенсації з державного бюджету. Загальна сума безпідставно перерахованих коштів перевищила 2,1 млн грн.

Про підозру посадовцю оголосили 10 листопада.

За версією слідства, він діяв у змові з директоркою медичного закладу.

За даними слідства, завідувач відділення разом із підпорядкованими лікарями систематично вносив до інформаційної системи «Medics» неправдиві відомості про складність хірургічних втручань.

Йдеться про операції із заміни суглобів нижніх кінцівок. Фактично пацієнтам проводили простішу операцію на одному суглобі, тоді як у документах зазначали протезування одразу двох суглобів.

Оскільки тариф на складніші медичні послуги значно вищий, лікарня отримувала від держави більші компенсації, ніж мала б отримати за фактично виконані втручання.

У період із жовтня 2023 року до січня 2025 року в медзакладі документально оформили складні ортопедичні операції для 95 пацієнтів. При цьому недостовірні дані щодо 57 із них безпосередньо вніс до системи завідувач травматологічного відділення.

Директорка лікарні, за версією правоохоронців, затверджувала сфальсифіковані звіти та надсилала їх до Національної служби здоров’я України для отримання оплати.

Окремо слідство встановило порушення щодо забезпечення пацієнтів штучними імплантами.

За правилами програми медичних гарантій, для отримання державних компенсацій лікарня мала самостійно забезпечувати пацієнтів ендопротезами. Однак необхідних штучних імплантів на балансі медзакладу не було — їх пацієнти купували власним коштом.

У результаті описаних махінацій на рахунок лікарні з державного бюджету безпідставно перерахували понад 2,1 млн грн.

Посадовцю інкримінують два кримінальні правопорушення:

Частина 2 статті 364 КК України — зловживання службовим становищем з метою одержання неправомірної вигоди для юридичної особи, що спричинило тяжкі наслідки для охоронюваних законом державних інтересів.

Частина 3 статті 362 КК України — несанкціонована зміна інформації в автоматизованих системах особою, яка має право доступу до неї.

12 листопада 2026 року суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 266 тис. грн.

Схему з привласненням державних коштів викрили ще у травні 2026 року. Тоді прокурори Івано-Франківської обласної прокуратури повідомили про підозру директорці медичного закладу за фактом зловживання службовим становищем за ч. 2 ст. 364 КК України.

Наразі досудове розслідування триває. Правоохоронці встановлюють інших осіб, які можуть бути причетними до оборудки.

Розслідування здійснюють слідчі СУ ГУНП в Івано-Франківській області за оперативного супроводу Управління стратегічних розслідувань в Івано-Франківській області та Управління СБУ в Івано-Франківській області.

Відповідно до статті 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину, доки її вину не буде доведено в законному порядку та встановлено обвинувальним вироком суду.

Про це повідомили в Івано-Франківській обласній прокуратурі.

Раніше у Тернополі суд ухвалив вирок двом лікарям обласної дитячої клінічної лікарні у справі про смерть півторарічного хлопчика під час стоматологічного лікування. Трагедія сталася в листопаді 2023 року. Дитина померла під час планового лікування карієсу, яке проводили під загальним наркозом.

У Тернополі лікарці повідомили про підозру через смерть дитини.

Правоохоронці назвали попередню причину смерті хлопчика під час лікування зубів

Читай нас у