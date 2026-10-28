В Івано-Франківську п'яна дівчина викрала мікроавтобус і врізалась на ньому в дерево

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В Івано-Франківську правоохоронці затримали 23-річну жительку Тисменицької громади, яка в стані алкогольного сп’яніння незаконно заволоділа автомобілем Mercedes-Benz 311 CDI та потрапила в дорожньо-транспортну пригоду.

Інцидент стався 26 жовтня на території Івано-Франківської обласної клінічної лікарні. Зловмисниця скористалася тим, що власник залишив авто незамкненим із ключами в замку запалювання, сіла за кермо та під час спроби виїхати з території закладу зіткнулася з деревом. Як з'ясували поліцейські, затримана не мала водійського посвідчення. Внаслідок зіткнення транспортний засіб зазнав пошкоджень на суму понад 438 тисяч гривень.

Правоохоронці затримали порушницю в порядку ст. 208 КПК України та оголосили їй про підозру за ч. 2 ст. 289 Кримінального кодексу України (незаконне заволодіння транспортним засобом). Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу під процесуальним керівництвом Окружної прокуратури міста Івано-Франківська.

Джерело: Поліція Івано-Франківської області.

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