В Івано-Франківську запровадили карантин через скажену лисицю

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В Івано-Франківську запровадили 60-денний карантин у мікрорайоні Пасічна після того, як на прибудинковій території на вулиці Галицькій, 201 знайшли труп хворої на сказ лисиці.

За словами заступника міського голови Руслана Гайди, загрозливою зоною визначено весь Івано-Франківськ, села Угринів і Клузів, а також прилеглі угіддя в радіусі 5 км. Для локалізації вогнища захворювання ветеринари розпочали огляди та щеплення домашніх тварин, а на вулиці Галицькій організували щоденний мобільний пункт безкоштовної вакцинації собак і котів.

Джерело: заступник міського голови Івано-Франківська Руслан Гайда.

Нагадаємо, що В Україні зростає ризик сказу через наслідки війни.

11-річний хлопчик помер від сказу після контакту з кажаном без укусу.

У Львові лабораторно підтвердили випадок сказу у кота, якого виявили в районі перехрестя вулиць Володимира Великого та Кріля. Через це у місті запровадять спеціальні карантинні заходи в межах 5-кілометрової зони. Мешканців, які могли контактувати з хворою твариною, закликають звернутися за медичною допомогою та пройти вакцинацію. Також рекомендують щепити домашніх улюбленців від сказу.

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