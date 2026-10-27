В Івано-Франківську жінка підпалила прапор України

В Івано-Франківську 47-річну жінку затримали після того, як вона підпалила Державний Прапор України в центрі міста. Інцидент стався 27 жовтня близько 15:20. Очевидці викликали поліцію, а слідчі відкрили кримінальне провадження за фактом публічної наруги над державними символами.

Інцидент стався вдень 27 жовтня. За інформацією поліції Івано-Франківської області, жінка підпалила український прапор у центральній частині міста. Подію помітили очевидці. Вони одразу звернулися до правоохоронців, після чого на місце прибула поліція. Правоохоронці виявили жінку та встановили її особу.

Йдеться про 47-річну мешканку Івано-Франківська. Для з’ясування всіх обставин її доставили до районного управління поліції. У поліції зазначили, що раніше жінка не була судима. Водночас вона вже потрапляла в поле зору правоохоронців через майнові правопорушення. Що саме спонукало її підпалити прапор, наразі невідомо. Мотиви вчинку ще з’ясовують.

Яке покарання передбачає закон

Слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною першою статті 338 Кримінального кодексу України. Ця норма передбачає відповідальність за публічну наругу над Державним Прапором, Державним Гербом або Державним Гімном України. Жінку затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу. Вона дозволяє правоохоронцям затримати людину без попередньої ухвали слідчого судді за визначених законом обставин, зокрема якщо її застали під час вчинення кримінального правопорушення або безпосередньо після нього.

Процесуальне керівництво розслідуванням здійснює окружна прокуратура міста Івано-Франківська. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини події. Відкриття кримінального провадження та затримання ще не означають, що провину жінки доведено. Остаточне рішення щодо її відповідальності може ухвалити суд.

Що Конституція говорить про державні символи

Державні символи України визначені статтею 20 Конституції. До них належать Державний Прапор, Державний Герб і Державний Гімн. Державний Прапор України — це прямокутне полотнище з двох рівновеликих горизонтальних смуг: верхньої синьої та нижньої жовтої. Порядок використання державних символів визначається законом.

Публічна наруга над прапором є кримінальним правопорушенням. Водночас у справі щодо інциденту в Івано-Франківську розслідування триває, а правоохоронці поки не повідомляли про мотиви жінки чи інші подробиці її вчинку. Про це повідомляє поліція Івано-Франківської області.

Нагадаємо, що Європарламент проголосував за позбавлення імунітету польського євродепутата Гжегожа Брауна, зокрема у справі про наругу над українським прапором.

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