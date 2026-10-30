В лавах ЗСУ викрили російського агента, який змінив 77 номерів телефонів

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Військова контррозвідка Служби безпеки України спільно з ДБР викрила завербованого ФСБ військовослужбовця, який передавав Росії координати українських військових об’єктів на південному фронті. Для приховування зв’язку з російською спецслужбою агент змінив 77 телефонних номерів і використовував 18 смартфонів.

Операцію провели за сприяння Головнокомандувача Збройних сил України.

За даними слідства, затриманий був військовослужбовцем-контрактником, якого завербувала ФСБ. Він коригував російські удари по об’єктах Сил оборони на Херсонському та Запорізькому напрямках.

Для конспірації зв’язку з російською спецслужбою фігурант використовував 18 смартфонів і кожні два дні змінював SIM-картки. Загалом він змінив 77 телефонних номерів.

Після вербування військовий записував для російського куратора голосові повідомлення з детальним описом військових об’єктів, де проходив службу.

Найбільше російську спецслужбу цікавили геолокації інженерних переправ і фортифікаційних споруд ЗСУ, розташованих за 5–10 км від лінії бойового зіткнення.

Крім того, агент позначав на Google Maps і передавав ворогу координати суміжних з’єднань українських військ.

Як встановило розслідування, військовослужбовець потрапив у поле зору ФСБ, коли шукав «легкі» заробітки в тематичних Telegram-каналах.

Співробітники СБУ завчасно вжили заходів для убезпечення позицій Сил оборони на півдні України.

Затримали агента після того, як він самовільно залишив військову частину та намагався переховуватися спочатку в Одесі, а згодом у Миколаєві. За інформацією СБУ, він планував «залягти на дно».

Слідчі повідомили військовослужбовцю про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 111 КК України — державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану;

ч. 5 ст. 407 КК України — самовільне залишення військової частини.

Наразі підозрюваний перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили за процесуального керівництва Херсонської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону.

Про це повідомили у СБУ.

За доказовою базою контррозвідки та слідчих Служби безпеки 15 років увʼязнення з конфіскацією майна отримала агентка російської воєнної розвідки, яку СБУ викрила у жовтні 2024 року у Харкові.

Нагадаємо, що у Вінницькій області викрили та затримали агентку ФСБ, яка коригувала атаки росії по енергетичних об’єктах. Жінка збирала інформацію про генераційні об’єкти та передавала координати ворогу.

Раніше СБУ та Нацполіція зірвали чергову спробу російських спецслужб дестабілізувати ситуацію у Києві. Цього разу у центрі столиці затримали агента ФСБ, який готував підпал будівлі Інституту національної пам’яті України.

Російський агент, який діяв на Кіровоградщині, отримав 15 років ув’язнення з конфіскацією майна. Зловмисник на замовлення рф намагався встановити GPS-трекер на спецавтомобіль, що супроводжує колони Збройних Сил України.

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