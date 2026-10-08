В медуніверситеті Богомольця спалахнув скандал через повернення студентів до очного навчання

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У Національному медичному університеті імені О. О. Богомольця виник скандал через намір ректорату повернути студентів до очного навчання. Здобувачі освіти масово висловлюють обурення в соціальній мережі Threads та закликають адміністрацію університету й Міністерство охорони здоров’я врахувати безпекову ситуацію в Києві.

Студенти наголошують, що в умовах постійних повітряних тривог, російських обстрілів та перебоїв із комунікаціями повернення до очного формату є небезпечним.

За словами здобувачів освіти, за роки повномасштабної війни університет нібито так і не облаштував укриття, яке могло б забезпечити безпеку всіх студентів.

За словами дописувачів у соцмережах, функцію укриття в університеті виконує так званий «нульовий поверх». Студенти стверджують, що під час повітряної тривоги там фізично не здатна розміститися навіть половина здобувачів освіти.

Окреме занепокоєння викликає ситуація з гуртожитками. Студенти зазначають, що будівлі розташовані в промисловій зоні Києва, яка вже неодноразово зазнавала російських атак.

Також, за словами студентів, неподалік від гуртожитків розташовані напівзруйновані об’єкти, що додатково посилює побоювання щодо безпеки.

Окрім безпекової ситуації, студенти звертають увагу на проблеми з побутовими умовами в гуртожитках.

За їхніми словами, там регулярно зникає електроенергія, немає опалення та навіть холодної води. Студенти стверджують, що за таких умов нормально готуватися до занять та навчатися в очному форматі складно.

У соцмережах здобувачі освіти закликають зберегти змішану форму навчання щонайменше до кінця семестру. На їхню думку, це дозволило б частині студентів перебувати у безпечніших регіонах України та водночас продовжувати навчання.

Один із користувачів Threads із ніком marynaaaaaa__ звернув увагу на розташування гуртожитків та безпекову ситуацію навколо них.

«Гуртожитки розташовані в промисловій зоні Києва, поблизу якої вже неодноразово були прильоти. За 300 метрів від гуртожитку напівзруйнована ціла вулиця», — пише користувач.

Інша студентка, astoianovaa, наголошує на тому, що університет, на її думку, не вирішив базових проблем безпеки.

«Понад чотири роки повномасштабної війни, але університет виявився абсолютно нездатним вирішити базові проблеми безпеки», — пише вона.

Користувачка susanaadaanton звернула увагу на останні атаки на столицю та небезпеку для студентів, які навчаються на клінічних базах.

«У Києві останні дні тривоги, атаки, відключення світла і буквально нещодавно у жовту тривогу російський рБПЛА впав недалеко від клінічної бази, де навчаються студенти і після цього нам кажуть «Повертаємося на очне навчання». Ми не просимо скасувати навчання, розуміємо, що медицина неможлива без практики. Але хіба очне навчання за будь-яких умов = якісна освіта??», — обурюється вона.

Ще одна користувачка, darya_starrr, вказала на проблеми з транспортом у Києві під час російських атак.

«Логістичний ад і мости. Шахедами ледь не щодня б'ють по місту, мости через Дніпро регулярно стають цілями, а транспорт паралізується через постійні тривоги. Як взагалі безпечно переїхати з правого берега на лівий (чи навпаки) на ці клінічні бази? Це просто неможливо», — пише вона.

Наразі студенти закликають адміністрацію НМУ імені О. О. Богомольця та Міністерство охорони здоров’я врахувати безпекові ризики під час ухвалення рішення щодо формату навчання.

«Главком» готовий опублікувати офіційну позицію та роз’яснення адміністрації НМУ імені О. О. Богомольця щодо організації навчального процесу та стану безпекових об’єктів у закладі.

Нагадаємо, від самого ранку 8 жовтня російська армія безперервно атакує Київ ударними безпілотниками. Уранці уламки ворожого БпЛА впали на відкритій території в Голосіївському районі столиці, внаслідок чого загинула одна людина.

Дописи обурених здобувачів вищої освіти масово з'являються в соціальній мережі Threads.

Нагадаємо, у Національному медичному університеті ім.О.О.Богомольця адміністрація почала звільняти викладачів, які відмовилися підтримувати екс-ректора Катерину Амосову у її конфлікті з МОЗ. Про на своїй сторінці у Facebook написала в. о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун.

У Києві правоохоронці викрили схему заволодіння бюджетними коштами під час ремонту фасаду та покрівлі одного з корпусів Національного медичного університету імені О.О. Богомольця. За даними слідства, збитки державі перевищили 15 млн грн.

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