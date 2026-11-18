0:00 / 0:00

Заяви міністра у справах ветеранів України Віталія Кіма в інтерв’ю виданню «РБК-Україна» щодо неминучості зростання криміналу серед військових після війни та скептичного ставлення до психологічних травм спричинили хвилю критики з боку військовослужбовців, ветеранів і громадських діячів.

Під час розмови з журналісткою очільник міністерства заявив, що після завершення бойових дій частина військових зі зниженим почуттям ризику та загостреним відчуттям справедливості обов’язково піде у кримінал, а країну очікує соціальне напруження. Крім того, коментуючи питання психологічної реабілітації, Кім висловив переконання, що близько 70% захисників здатні впоратися зі своїми психологічними проблемами самостійно, а роботу цивільних фахівців назвав «маркетинговою історією», зазначивши, що не вірить у психологічні травми та потребує лише вузькопрофільних військових психологів, яких наразі готують близько 20 на рік.

Такі слова посадовця викликали гостру реакцію серед військових і волонтерів, які звинуватили міністра у стигматизації ветеранів та некомпетентності. Зокрема, керівниця благодійного фонду «Веста» Богдана Левицька наголосила, що подібні тези про «агресивних ветеранів» та загрозу бандитизму роками просуває російська пропаганда, а самі цитати Кіма вже використали російські медіа. Офіцерка ЗСУ та керівниця медичної служби «Ульф» батальйону «Вовки Да Вінчі» Аліна Михайлова розкритикувала міністра за підживлення суспільних страхів замість виконання прямих обов’язків відомства із соціальної адаптації та захисту прав військових.

До критики також долучилися чинні військовослужбовці та ветерани, серед яких боєць 57-ї мотопіхотної бригади Михайло Дроботенко та сержант 12-ї бригади НГУ «Азов» Геннадій Сухарніков. Вони підкреслили, що запобігання соціальній напрузі та забезпечення якісної реабілітації є безпосередньою відповідальністю очолюваного Кімом міністерства, а знецінення психологічної допомоги шкодить тисячам захисників, які потребують фахової підтримки після фронту.

Джерело: Українська правда.

Міністерство у справах ветеранів розробило концепцію створення Державної служби супроводу ветеранів і ветеранок на базі Державного ветеранського простору. Нова структура координуватиме роботу фахівців, які допомагають ветеранам розв’язувати різні питання та отримувати необхідні послуги.

Уряд не планує збільшувати суми житлових компенсацій для ветеранів у 2027 році через дефіцит державного бюджету. Водночас влада планує розширити категорії отримувачів допомоги та усунути бюрократичні перешкоди під час оформлення компенсацій.

Читай нас у