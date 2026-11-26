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Міністерство освіти і науки України напрацювало чотири можливі моделі національного мультипредметного тесту (НМТ) на 2027 рік. Остаточний формат вступного випробування визначатимуть після ухвалення Верховною Радою базового законодавства щодо вступної кампанії.

«Напрацювали 4 модель НМТ, які можуть бути, але НМТ у нас в прерогативі парламенту. Тому, будемо чекати рішення наших народних депутатів, і в залежності від базового рішення депутатів ми застосуємо той чи інший алгоритм, який у нас напрацьований», – сказав Бутенко.

28 жовтня Комітет Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій рекомендував парламенту ухвалити за основу і в цілому законопроєкт №15440, який визначає правила державної підсумкової атестації та вступної кампанії 2027 року. Документ передбачає збереження моделі НМТ із чотирма предметами, як і торік.

Водночас комітет відправив на доопрацювання альтернативний законопроєкт №15440-1, автором якого є голова підкомітету з питань вищої освіти Юлія Гришина та кілька десятків народних депутатів. Він пропонує зменшити кількість предметів НМТ у 2027 році до трьох, а математику зробити вибірковою, а не обов'язковою.

У 2025–2026 роках вступники складали НМТ в один день із чотирьох предметів:

українська мова;

математика;

історія України;

один предмет на вибір — іноземна мова, біологія, географія, фізика, хімія або українська література.

Після призначення на посаду міністра освіти Андрій Бутенко заявив про необхідність оптимізувати НМТ з урахуванням сучасних воєнних реалій.

Згодом він обговорив із головою Верховної Ради Русланом Стефанчуком удосконалення системи тестування. Серед можливих змін розглядали проведення двох окремих сесій та запровадження зимової сесії НМТ.

Також Бутенко заявляв, що математика має залишатися обов'язковим предметом, а дискусія щодо неї може стосуватися лише обсягу та складності завдань.

За словами міністра, серед інших можливих нововведень розглядають запровадження можливості повторного складання НМТ, однак остаточні рішення щодо зміни системи тестування на 2027 рік поки не ухвалені.

Директор Українського центру оцінки якості освіти (УЦОЯО) Тетяна Вакуленко також розповідала, що наразі обговорюють перехід на дводенну модель НМТ та можливість перездачі тесту.

Про це міністр освіти і науки України Андрій Бутенко повідомив журналістам під час презентації дослідження «Індекс майбутнього 2026. Дослідження факторів розвитку талантів в Україні».

Раніше у Верховній Раді запропонували змінити формат національного мультипредметного тесту у 2027 році.

Українці, які перебувають за кордоном або повернулися в Україну та вже здобули повну загальну середню освіту чи завершують її у 2026/2027 навчальному році, можуть підготуватися до НМТ на нульовому курсі в межах програми «Зимовий вступ». До неї вже долучилися 94 заклади вищої освіти, повідомило Міністерство освіти і науки України.

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