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Міністерство закордонних справ України з нагоди Дня гідності та свободи, 21 листопада, наголосило, що європейський вибір держави залишається незмінним, попри російську агресію, тиск і шантаж. Водночас українське дипломатичне відомство закликало міжнародну спільноту не повторювати пропагандистські наративи Кремля про Революцію гідності.

«Європейський вибір, який українці відстояли на Майдані, залишається незмінним. Від нього Україну не змогли відвернути ні тиск і шантаж, ні збройна агресія. Не зможуть і надалі. Наше місце – в об'єднаній Європі, і Україна неухильно рухається до повноправного членства в Європейському Союзі», – йдеться у заяві МЗС.

У дипломатичному відомстві зазначили, що 21 листопада Україна вшановує Героїв Небесної Сотні та всіх, хто віддав життя за свободу держави.

У МЗС наголосили, що День гідності та свободи нагадує світові про багатовікову боротьбу українського народу проти гноблення та чужого панування. Цей спротив триває від козацької доби до опору на тимчасово окупованих територіях після 2014 та 2022 років.

«Окупанти та гнобителі приходили й ішли, а український народ пережив їх усіх. Російська імперія та Радянський Союз зникли. Такої ж поразки зазнають і імперські амбіції сучасної Росії, яка знову прийшла на нашу землю з війною», – наголосили у дипломатичному відомстві.

Окремо в МЗС рішуче відкинули спроби Росії знецінити народний протест і спотворити суть Революції гідності. Зокрема, йдеться про російські твердження щодо нібито «державного перевороту».

Українські дипломати закликали політиків, представників медіа та експертів у світі не повторювати тези російської пропаганди.

«Сьогодні наше завдання у світі – захищати гідність і свободу та нагадувати про них. А ще – повертати. Повертати додому військовополонених, незаконно утримуваних цивільних і депортованих українських дітей. Відновлювати територіальну цілісність України», – зазначили у пресслужбі.

У МЗС додали, що українська дипломатія й надалі докладатиме всіх зусиль, аби боротьба багатьох поколінь українців завершилася перемогою та миром для України.

Про це повідомила пресслужба МЗС на офіційному сайті відомства.

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