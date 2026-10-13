В Одесі 5-річний хлопчик помер під час лікування зубів

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В Одесі 30-річному лікарю-анестезіологу повідомили про підозру у неналежному виконанні професійних обов’язків, що призвело до смерті 5-річного хлопчика під час лікування зубів у приватній стоматологічній клініці. Медик перебуває під нічним домашнім арештом і відсторонений від займаної посади.

За даними слідства, у січні 2026 року мати 5-річного хлопчика звернулася до приватної стоматологічної клініки в Приморському районі Одеси, щоб пролікувати зуби дитині.

Лікар запропонував провести стоматологічне втручання під загальною анестезією.

Як встановило досудове розслідування, під час інгаляційної анестезії лікар не забезпечив належного моніторингу та контролю життєво важливих функцій організму маленького пацієнта, хоча мав для цього необхідні умови, знання та професійні можливості.

Під час лікування в дитини зупинилося серце. Після проведення реанімаційних заходів бригада екстреної медичної допомоги доправила хлопчика до медичного закладу у стані коми III ступеня.

Згодом дитина померла у відділенні інтенсивної терапії.

За версією слідства, кваліфікація медика дозволяла йому передбачити можливість настання летальних наслідків у такій ситуації.

У прокуратурі також зазначили, що своєчасне та правильне встановлення причини клінічної смерті могло б значно зменшити ймовірність ускладнень для організму дитини.

Лікарю повідомили про підозру за ч. 2 ст. 140 Кримінального кодексу України — неналежне виконання професійних обов’язків медичним або фармацевтичним працівником, що спричинило тяжкі наслідки для неповнолітнього.

За клопотанням прокурора суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту. Також його відсторонили від займаної посади.

Обставини трагедії встановлюють у межах досудового розслідування. Повідомлення про підозру не означає доведення вини — її має встановити суд.

Про це повідомили у Приморській окружній прокуратурі міста Одеси.

Раніше прокурори Івано-Франківської обласної прокуратури повідомили про підозру 62-річному мешканцю Калуського району, який порушив правила безпеки дорожнього руху, що призвело до загибелі малолітньої дитини. Йому інкримінують правопорушення за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.

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