В Одесі 56-річна жінка загинула внаслідок падіння гілки дерева

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Трагедія сталася ввечері 10 листопада в Пересипському районі Одеси на проспекті Князя Володимира Великого. Від отриманих травм загинула 56-річна місцева жителька.

Про загибель пішохідки правоохоронців повідомили медичні працівники, які прибули на місце події.

Наразі поліцейські з'ясовують усі обставини трагедії. Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною третьою статті 367 Кримінального кодексу України, яка передбачає відповідальність за службову недбалість, що спричинила смерть людини.

Про це повідомила поліція Одеської області.

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