В Одесі назвали дату початку опалювального сезону
Опалювальний сезон в Одесі розпочнеться в понеділок, 9 листопада. Водночас житлові будинки підключатимуть до теплопостачання поступово. Цей процес триватиме близько двох тижнів.
За словами першого заступника Одеського міського голови Олександра Філатова, спочатку в місті запустять невеликі об'єкти теплопостачання та почнуть подавати тепло до закладів соціальної сфери: шкіл, дитячих садків і медичних установ. На цей етап орієнтовно знадобиться тиждень.
Із 16 листопада планують запуск великих об'єктів теплопостачання. Основна частина житлових будинків Одеси має отримати тепло 18-20 листопада.
Таким чином, протягом двох тижнів система теплопостачання міста має запрацювати повністю.
Що потрібно для підключення будинків до опалення
У міській раді звернули увагу управителів будинків на необхідність оформити акти готовності внутрішньобудинкових систем до опалювального сезону.
ОСББ, житлово-будівельні кооперативи та керуючі компанії, які ще не надали такі документи, мають зробити це якнайшвидше.
Мешканцям рекомендують уточнити у своїх управителів, чи оформлено акт готовності. Це необхідна умова для своєчасного підключення будинку до теплопостачання.
Про це розповідається з посиланням на повідомлення Одеської міської ради.
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