В Одесі невідомі викрали підприємця та вимагали мільйон доларів

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В Одесі викрили групу з чотирьох осіб, яких підозрюють у викраденні підприємця та вимаганні від нього 1 млн доларів США. Організатором злочину, за даними слідства, був 46-річний житель Вінниці. До протиправної діяльності він залучив трьох спільників віком від 28 до 33 років.

Одеська обласна прокуратура повідомила всім чотирьом фігурантам про підозру в незаконному позбавленні волі людини та вимаганні коштів — за ч. 2 ст. 146 та ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу України.

Серед учасників групи, окрім організатора, — іноземець, житель Одеси та мешканець Миколаївської області.

За інформацією слідства, раніше четверо чоловіків і потерпілий спільно займалися фермерським господарством у Миколаївській області та продавали зерно.

Коли в бізнесі виникли фінансові труднощі, підозрювані вирішили, що підприємець нібито має перед ними борг. Цю обставину вони використали як привід для вимагання грошей.

На початку жовтня цього року фігуранти прибули до офісу на вулиці Маразліївській в Одесі, куди запросили бізнесмена.

Під час зустрічі організатор нападу почав бити чоловіка руками та ключкою для гольфу. Погрожуючи ножем, він дістав пістолет і вистрілив у напрямку ніг потерпілого, після чого вдарив його руків'ям зброї по голові.

Інші учасники групи підтримували дії організатора, створювали загрозу подальшого застосування насильства та не дозволяли підприємцю втекти.

Зловмисники погрожували розправою над чоловіком і його рідними та вимагали передати їм 1 млн доларів США. Через реальну загрозу життю і здоров'ю потерпілий був змушений виконувати їхні вимоги.

Надалі учасники групи продовжували стежити за чоловіком і контролювати його пересування. Протягом двох тижнів вони по черзі проживали в його будинку, возили на роботу та додому, фактично позбавивши можливості вільно пересуватися.

Крім того, підприємця примушували переоформлювати на сторонніх осіб майно, яке належало йому та його близьким родичам.

Спочатку чоловіка змусили вирушити до Миколаєва. Згодом один із виконавців відвіз його до Києва, де під тиском потерпілий оформив довіреність на розпорядження своєю квартирою.

Після цього підозрювані почали вимагати переоформити на них також будинок, який належить матері підприємця.

За клопотанням прокуратури організатора та двох виконавців взяли під варту без права внесення застави. Місцеперебування ще одного учасника групи наразі встановлюється.

Оперативний супровід у справі здійснювали Управління стратегічних розслідувань у Миколаївській області ДСР Національної поліції України та Управління СБУ в Миколаївській області.

Досудове розслідування проводить Слідче управління ГУНП в Одеській області.

Про це повідомила Одеська Обласна Прокуратура.

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