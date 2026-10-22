В Одесі офіцера ТЦК оштрафували на 93,5 тис грн за хабар талонами на дизель

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Хаджибейський районний суд Одеси визнав винним офіцера територіального центру комплектування, який отримав талони на 1000 літрів дизельного пального вартістю 79 900 грн за вплив на рішення посадовців ТЦК та військово-лікарської комісії.

За матеріалами справи, 29 червня 2026 року лейтенант мобілізаційного відділу отримав 100 талонів мережі АЗС ОККО номіналом по 10 літрів.

За це він мав посприяти в оформленні направлення на медичний огляд, внесенні відповідного запису до реєстру військового обліку та отриманні висновку ВЛК щодо придатності чоловіка до служби в певних підрозділах.

Офіцера затримали того ж дня. Під час судового розгляду він повністю визнав провину та заявив про щире каяття.

Суд врахував, що обвинувачений раніше не був судимий, має двох дітей, позитивно характеризується за місцем служби та був поранений під час виконання службових обов’язків.

У результаті військовослужбовцю призначили штраф у розмірі 93 500 грн і заборонили протягом трьох років обіймати посади в ТЦК. Вилучені талони на пальне постановили передати Управлінню СБУ в Одеській області.

Джерело: рішення суду

Нагадаємо, в Одесі водій поранив військового ТЦК ножем та намагався збити його автомобілем.

До цього правоохоронці повідомили про підозру 41-річному киянину, який 19 жовтня влаштував стрілянину у будівлі Печерського районного ТЦК та СП у Києві. Йому загрожує довічне позбавлення волі.

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