В Одесі підприємця судитимуть за шахрайство на ₴2,5 млн та спробу усунути бізнес-партнерку

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В Одеській області судитимуть 50-річного підприємця, якого обвинувачують у заволодінні частками компаній своєї бізнес-партнерки на майже 2,5 млн грн. За даними слідства, чоловік протягом кількох років намагався усунути жінку зі спільного бізнесу, а згодом домігся оформлення всіх часток підприємств на себе.

Прокурори Одеської обласної прокуратури скерували обвинувальний акт до суду.

Підприємцю інкримінують шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах (ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України).

За матеріалами слідства, у 2016 році до складу учасників двох товариств з обмеженою відповідальністю, які займалися реалізацією скрапленого газу на автозаправних станціях, увійшла 34-річна жінка.

Їй належало 49% статутного капіталу одного підприємства та 50% іншого. Другим співвласником обох компаній був нинішній обвинувачений.

Понад чотири роки партнери спільно управляли підприємствами та підтримували приятельські стосунки. Однак у 2021 році, як стверджують правоохоронці, чоловік без відома партнерки вирішив незаконно заволодіти її частками.

Для цього він, за версією слідства, вдавався до різних способів усунення жінки від управління компаніями.

Спочатку підприємець ініціював її звільнення з посади юриста в одному з товариств. Згодом намагався виключити партнерку зі складу учасників ТОВ, посилаючись на нібито невнесені нею 245 тис. грн до статутного капіталу.

Крім того, чоловік звертався до державного реєстратора, а після відмови оскаржував відповідне рішення в суді. За даними слідства, він також виключав потерпілу зі складу учасників товариств і проводив одноосібні збори учасників.

За версією слідства, ці дії дали змогу чоловікові у 2023 році домогтися нотаріального посвідчення документів про виключення бізнес-партнерки зі складу учасників обох компаній.

У результаті всі 100% часток підприємств оформили на обвинуваченого.

Надалі він викупив нерухоме майно товариств і переоформив на створену ним нову компанію будівлі та земельну ділянку автозаправних станцій, розташованих у різних районах міста.

За даними прокуратури, потерпілій завдали збитків на майже 2,5 млн грн.

Наразі за клопотанням прокуратури на майно підприємця накладено арешт. Також у межах справи до нього як відповідача заявлено позов про відшкодування завданої шкоди.

Досудове розслідування проводило Слідче управління Головного управління Національної поліції в Одеській області.

Обвинувальний акт передали до суду. Винуватість підприємця має бути встановлена судовим рішенням.

Про це повідомила Одеська обласна прокуратура.

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