В Одесі судитимуть організатора мережі нелегальних АЗС із контрафактним пальним

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Детективи Бюро економічної безпеки в Одеській області направили до суду обвинувальний акт щодо місцевого жителя, який організував незаконну торгівлю фальсифікованим бензином і дизельним пальним.

Слідство встановило, що зловмисник реалізовував нафтопродукти сумнівної якості за готівку без відповідних ліцензій та податкової звітності на двох підпільних АЗС по вулицях Чорноморського Козацтва та Стовповій.

Під час обшуків правоохоронці вилучили 6 880 літрів неякісного пального та спеціальне обладнання для його зберігання й розливу загальною вартістю майже 3,4 млн грн ($82,3 тис.). Експертиза підтвердила невідповідність вилученого бензину та дизелю державним стандартам якості. Фігуранту інкримінують порушення ч. 1 ст. 204 Кримінального кодексу України, що передбачає покарання у вигляді штрафу від 85 до 170 тисяч гривень ($2,06–4,12 тис.) із конфіскацією та знищенням фальсифікату.

Джерело: БЕБ.

У столиці викрили та припинили роботу нелегальної автозаправної станції, яка продавала незаконно виготовлене пальне.

Також повідомлялося, що більше половини алкоголю в Україні є контрафактним. Через це український бюджет недоотримує близько 25 млрд грн податків і зборів.

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