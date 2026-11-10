В Одесі викрили схему продажу гуманітарних тренажерів для реабілітації військових

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Одеські митники спільно з правоохоронцями викрили факт незаконного продажу спортивного обладнання, яке ввезли в Україну з Польщі під виглядом гуманітарної допомоги. Орієнтовна вартість реалізованого обладнання становить 16 тисяч доларів США. Тренажери призначалися для безкоштовного використання, зокрема задля фізичної реабілітації українських військовослужбовців.

За даними слідства, до схеми причетний директор благодійного фонду, який протягом червня – вересня 2026 року користався службовим становищем задля отримання прибутку від продажу гуманітарних товарів. Під час обшуків правоохоронці вилучили статутні документи фонду та незаконно реалізоване майно. Фігуранту оголошено підозру за ч. 3 ст. 201-2 Кримінального кодексу України.

Джерело: Державна митна служба України.

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