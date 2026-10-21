В Одесі водій поранив військового ТЦК ножем та намагався збити його автомобілем

В Одесі водій напав на військовослужбовця територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), поранивши його в шию предметом, схожим на ніж. Після цього чоловік спробував наїхати на військового автомобілем. Інцидент стався 20 жовтня на блокпосту, де працювала спільна група оповіщення за участю військовослужбовців ТЦК та поліцейських.

За інформацією відомства, водій одного з автомобілів намагався втекти та створив аварійну ситуацію. Після зупинки транспортного засобу правоохоронці й військовослужбовці почали перевіряти документи чоловіка. Тоді з’ясувалося, що він перебував у розшуку через порушення правил військового обліку.

Під час встановлення особи водій почав чинити активний опір і напав на військовослужбовця.

«Він чинив активний опір, завдав військовослужбовцю поранення в ділянку шиї предметом, зовні схожим на ніж, після чого здійснив спробу наїзду на нього транспортним засобом», — повідомили в ТЦК.

Чоловіка затримали на місці події. Пораненого військовослужбовця доправили до медичного закладу, де йому надали необхідну допомогу. Наразі він перебуває під наглядом лікарів.

Правоохоронці розпочали розслідування. Слідчі мають надати правову кваліфікацію діям затриманого та вирішити питання щодо притягнення його до кримінальної відповідальності.

В Одеському обласному ТЦК та СП наголосили, що насильство щодо військовослужбовців під час виконання службових обов’язків є неприпустимим і тягне за собою відповідальність згідно із законом.

Про це повідомив Одеський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки.

До цього правоохоронці повідомили про підозру 41-річному киянину, який 19 жовтня влаштував стрілянину у будівлі Печерського районного ТЦК та СП у Києві. Йому загрожує довічне позбавлення волі.

У будівлі Печерського територіального центру комплектування та соціальної підтримки у Києві 19 жовтня сталася стрілянина. За попередніми даними, вогонь відкрив чоловік, якого перед цим доставили до установи за порушення законодавства про мобілізацію. Зловмисника затримали на місці події.

Правоохоронці встановили особу та затримали чоловіка, якого підозрюють у вбивстві військовослужбовця територіального центру комплектування та соціальної підтримки в Харкові.

У Львові чоловік поранив ножем військового ТЦК,суд виніс вирок.

Читай нас у