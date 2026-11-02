В Одесі затримали колишнього моряка, який шпигував для ФСБ

В Одесі військова контррозвідка СБУ затримала колишнього моряка торговельного судна, якого підозрюють у роботі на російську ФСБ. За даними слідства, чоловік збирав інформацію про позиції української протиповітряної оборони та передавав її російській спецслужбі. Ці дані окупанти могли використовувати для наведення ударних безпілотників на місто.

Військова контррозвідка Служби безпеки України затримала в Одесі колишнього моряка торговельного судна, якого підозрюють у державній зраді. За версією слідства, після виходу на пенсію чоловік почав співпрацювати з російською ФСБ та передавати їй розвідувальну інформацію. За даними правоохоронців, до співпраці з російською спецслужбою чоловіка залучив його знайомий. Раніше той працював в одеській міліції, але згодом виїхав до Росії. Саме він, як вважають слідчі, став посередником між колишнім моряком і представниками ФСБ.

Слідство встановило, що головним завданням підозрюваного було виявляти бойові позиції української протиповітряної оборони, яка захищає небо над Одесою. Російська сторона могла використовувати зібрану інформацію для планування ударів і наведення ударних безпілотників. Щоб знаходити потрібні об'єкти, чоловік їздив Одесою та прилеглими районами на велосипеді. Під час поїздок він непомітно фотографував і знімав на відео місця, які могли цікавити російську спецслужбу. За даними СБУ, таким чином підозрюваний збирав розвідувальні дані для подальшої передачі росіянам.

Правоохоронці також виявили листування, у якому співрозмовник, що називав себе співробітником ФСБ, обговорював збір інформації в Одесі та способи зв'язку з імовірним агентом. Ці матеріали, за даними слідства, можуть свідчити про координацію його дій із російською спецслужбою. У СБУ зазначили, що завчасно викрили підозрюваного. Чоловіка затримали за місцем проживання. Паралельно правоохоронці вжили заходів, щоб убезпечити пункти базування Сил оборони в районі, де він збирав інформацію.

Під час обшуків у затриманого вилучили відеокамеру та смартфон. За версією слідства, ці пристрої він використовував для збирання розвідувальних даних і зв'язку з представниками ФСБ. Крім того, правоохоронці задокументували випадки, коли чоловік у розмовах зі своїм оточенням висловлював прихильність до кремлівського режиму. Водночас ключовими доказами у справі мають стати матеріали, які підтверджують його ймовірну співпрацю з російською спецслужбою.

Слідчі повідомили чоловіку про підозру за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України — державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану. Наразі підозрюваний перебуває під вартою без права внесення застави. Якщо його провину доведуть у суді, йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Про це повідомили в СБУ.

Контррозвідка Служби безпеки України затримала в Києві 18-річного жителя Одеси, якого підозрюють у державній зраді. За даними слідства, він передавав російським спецслужбам координати для атак по Одесі та Дніпру, збирав інформацію про українську протиповітряну оборону й оборонні підприємства, а також готував теракт у столиці.

На Рівненщині агента ФСБ, який готував підрив залізничної колії перед вантажним потягом,засудилидо 15 років ув’язнення з конфіскацією майна. Чоловік мав встановити вибуховий пристрій і дистанційно підірвати його під час руху поїзда. СБУ затримала його ще в січні 2025 року — до того, як він встиг закласти вибухівку.

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