В Офісі генпрокурора призначили двох нових заступників
Виконувач обов’язків генерального прокурора Антон Ковальський призначив на посади заступників Євгена Давидова та Василя Гайворона. Їхні попередники Андрій Лещенко та Віктор Логачов залишили адміністративні посади й отримали інші призначення.
Нових заступників призначили за рекомендаціями Ради прокурорів України. Відповідні накази набули чинності 25 листопада 2026 року. Цього ж дня Антон Ковальський представив Давидова та Гайворона керівникам структурних підрозділів Офісу під час робочої наради.
Євген Давидов працює в органах прокуратури з 2007 року. До призначення він очолював спеціалізовану прокуратуру у сфері оборони.
Василь Гайворон працює в органах прокуратури з 2000 року. Перед переходом до Офісу Генерального прокурора він обіймав посаду першого заступника керівника Хмельницької обласної прокуратури.
Андрія Лещенка та Віктора Логачова звільнили саме з адміністративних посад заступників Генерального прокурора. Водночас вони залишаються в системі Офісу Генерального прокурора, де отримали інші посади.
В ОГП також повідомили, що через кадрові зміни буде видано новий наказ виконувача обов’язків Генерального прокурора про розподіл обов’язків між керівництвом відомства. Це має забезпечити належну організацію його роботи.
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