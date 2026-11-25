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Виконувач обов’язків генерального прокурора Антон Ковальський призначив на посади заступників Євгена Давидова та Василя Гайворона. Їхні попередники Андрій Лещенко та Віктор Логачов залишили адміністративні посади й отримали інші призначення.

Нових заступників призначили за рекомендаціями Ради прокурорів України. Відповідні накази набули чинності 25 листопада 2026 року. Цього ж дня Антон Ковальський представив Давидова та Гайворона керівникам структурних підрозділів Офісу під час робочої наради.

Євген Давидов працює в органах прокуратури з 2007 року. До призначення він очолював спеціалізовану прокуратуру у сфері оборони.

Василь Гайворон працює в органах прокуратури з 2000 року. Перед переходом до Офісу Генерального прокурора він обіймав посаду першого заступника керівника Хмельницької обласної прокуратури.

Андрія Лещенка та Віктора Логачова звільнили саме з адміністративних посад заступників Генерального прокурора. Водночас вони залишаються в системі Офісу Генерального прокурора, де отримали інші посади.

В ОГП також повідомили, що через кадрові зміни буде видано новий наказ виконувача обов’язків Генерального прокурора про розподіл обов’язків між керівництвом відомства. Це має забезпечити належну організацію його роботи.

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