В Офісі генпрокурора прокоментували заяву Кравченка про можливий напад в Австрії

Виконувач обов’язків генерального прокурора Антон Ковальський заявив, що колишній очільник Офісу генпрокурора Руслан Кравченко не звертався до українських правоохоронних органів із повідомленням про загрозу його життю в Австрії.

За словами Ковальського, ситуація може бути спробою створити підстави для отримання притулку. «Хтось намагається зробити гарну підставу для притулку», — зазначив він.

«Юридично у нас нічого немає, провадження за цим фактом не реєстрували, заяви від нього (Кравченка – «Главком») не надходило. Також я розумію, що в Австрії за цим фактом є кримінальне провадження», – сказав Ковальський.

За словами в.о. генерального прокурора, австрійці не зверталися до Офісу генпрокурора із запитом про надання міжнародно-правової допомоги, а коли такий запит надійде, то буде підготовлена відповідь.

«Особисто моя точка зору людини, яка прочитала всі ці новини, – що хтось намагається зробити гарну підставу для притулку», – наголосив Ковальський.

Про це він повідомив під час закритої зустрічі з медіа.

Нагадаємо, що В Офісі Генпрокурора завершили розслідування щодо ексголови відомства Руслана Кравченка.



Колишній генпрокурор Руслан Кравченко після виїзду з України зареєстрував основне місце проживання у Відні.

також відомо, що Руслан Кравченко задекларував 1,36 млн грн заробітної плати за неповний 2026 рік, тоді як доходи його дружини Олександри перевищили 5,4 млн грн. Відомості про майно, доходи та заощадження подружжя містяться в декларації, поданій після звільнення.

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