В Офісі Генпрокурора завершили розслідування щодо ексголови відомства Руслана Кравченка

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Офіс Генерального прокурора завершив внутрішнє службове розслідування щодо колишнього керівника відомства Руслана Кравченка, виявивши в його діях дисциплінарний проступок. Про це заявив виконувач обов'язків генерального прокурора Антон Ковальський.

Розслідування встановило, що Кравченко безпідставно використав запрошення іноземної держави для виїзду за кордон, особисто виготовив та підписав наказ про відрядження, скориставшись гербовою печаткою установи, а також відмовився від державної охорони перед перетином кордону.

Ковальський підкреслив, що за вчинене правопорушення посадовця належало б звільнити з органів прокуратури через Кваліфікаційно-дисциплінарну комісію прокурорів, однак рішення про звільнення за власною заявою було ухвалено оперативно, щоб не затягувати процедуру на кілька місяців. Матеріальних збитків прокуратурі заподіяно не було.

Джерело: Цензор.НЕТ.

У НАБУ та САП заперечили причетність до подій, про які заявив колишній генеральний прокурор Руслан Кравченко. Він стверджував, що керівники антикорупційних органів нібито просили направити до Австрії групу осіб, яка мала вчинити щодо нього «протиправні насильницькі дії».

Колишній генеральний прокурор Руслан Кравченко заявив, що ще у вересні отримав інформацію про підготовку протиправних насильницьких дій щодо нього. За його словами, до організації групи, яка нібито мала вчинити ці дії, могли бути причетні керівники НАБУ та САП, а накази надходили з Офісу президента.

Нагадаємо, колишній генпрокурор Руслан Кравченко після виїзду з України зареєстрував основне місце проживання у Відні.

також відомо, що Руслан Кравченко задекларував 1,36 млн грн заробітної плати за неповний 2026 рік, тоді як доходи його дружини Олександри перевищили 5,4 млн грн. Відомості про майно, доходи та заощадження подружжя містяться в декларації, поданій після звільнення.

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