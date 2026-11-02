В Офісі генпрокурора зупинили набір працівників без конкурсів

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Виконувач обов'язків генерального прокурора Антон Ковальський повідомив про ухвалення низки важливих кадрових рішень, зокрема про призупинення призначення нових працівників без проведення конкурсних процедур.

Протягом 2025–2026 років в органи прокуратури без конкурсів працевлаштувалися понад тисячу колишніх співробітників Державного бюро розслідувань, Бюро економічної безпеки та Національної поліції, частина з яких обійняли адміністративні посади.

За словами очільника відомства, така кадрова практика викликала невдоволення серед кадрових прокурорів через відсутність прозорого відбору. У рамках реагування на ситуацію на початку жовтня було звільнено заступника прокурора Хмельницької області, який раніше працював у БЕБ, а загалом адмінпосади втратили 30 прокурорів. Наразі в парламенті перебуває законопроєкт, покликаний повернути обов'язкові конкурси для призначення працівників до Офісу генерального прокурора.

Джерело: Офіс генерального прокурора.

Виконувач обов’язків генерального прокурора Антон Ковальський повідомив, що отримує 100 тис. грн на місяць. Водночас за ним зберігається посада керівника Хмельницької обласної прокуратури, за яку він також продовжує отримувати зарплату.

Виконувач обов’язків генерального прокурора Антон Ковальський заявив, що з ним не обговорювали можливість призначення на цю посаду. За його словами, пропозицій очолити Офіс генерального прокурора він не отримував. Також посадовець заперечив, що займав кабінет генпрокурора.

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