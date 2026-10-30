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В Офісі президента відповіли на заяви Кремля про телефонну розмову Зеленського з Путіним

UA NEWS 30 Жовтня 2026 13:07
В Офісі президента відповіли на заяви Кремля про телефонну розмову Зеленського з Путіним
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30 жовтня в Офісі президента України прокоментували заяви Кремля про те, чи відповів би російський диктатор Володимир Путін на телефонний дзвінок президента України Володимира Зеленського.

В ОП наголосили, що всі ключові питання необхідно обговорювати під час особистої зустрічі лідерів, а не телефонної розмови.

"Це вже не вперше росіяни розказують чи то про дзвінок чи то про "хай їде в Москву", щоб зіскочити з необхідності тристороннього формату на рівні лідерів", - прокоментував радник президента України з питань комунікацій Дмитро Литвин.

Зокрема, за його словами, "логічно, що ключові питання треба вирішувати на рівні лідерів, але це саме зустріч і відповідні розмови, домовленість та гарантії, що очевидно складно реалізувати, коли це просто дзвінок".

Про це йдеться в Офісі Президента України.
 

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