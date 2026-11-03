В Офісі президента вирішили звільнити голову НБУ Андрія Пишного – джерела

0:00 / 0:00

На тлі гучних скандалів голова Національного банку України Андрій Пишний втратив підтримку з боку Офісу президента, і там вже вирішили його позбутися.

Про це розповіли джерела Ua.News в Офісі президента. За наявною інформацією, у Зеленського невдоволені політикою НБУ зі стрімким падінням гривні та підозрюють, що Пишний може й не повернутися в Україну з чергової закордонної конференції. А це загрожує владі новим репутаційним скандалом.

На посаді голови Національного банку України Пишний знаходиться з 7 жовтня 2022 року, він є членом РНБО з 25 жовтня 2022. У 2014—2020 роках був головою правління АТ «Ощадбанк».

Нагадаємо, про відставку Пишного востаннє ходили чутки 21 жовтня, коли НАБУ провело обшуки у приміщенні Нацбанку та за місцем проживання одного зі співробітників. Обшуки були пов’язані зі зловживанням активами «Карпатнафтохіму» та націоналізованим Сенс Банком, через який корупціонери «вибілювали» накрадений кеш. Зокрема, фігуранти спецоперації «Форест Гамп» організували легалізацію 150 млн грн. А потім ці гроші внесли як заставу за ексміністра Германа Галущенка, арештованого в межах операції «Мідас».

UA.News нагадує шлейф політичних та корупційних скандалів, який тягнеться за Андрієм Пишним: від «Міндічгейту» до необґрунтованих багатомільйонних штрафів для провідних небанківських компаній.

Читай нас у