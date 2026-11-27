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Мультидисциплінарна команда Центру дитячої медицини провела складні операції, щоб врятувати підлітку від тяжких наслідків травм.

Мультидисциплінарна команда лікарів Центру дитячої медицини врятувала 16-річну Анну, яка постраждала внаслідок тяжкої дорожньо-транспортної аварії. Дівчинка отримала множинні травми, зокрема переломи таза в чотирьох місцях, і могла залишитися прикутою до крісла колісного.

Аварія сталася під час звичайної родинної поїздки. На повороті автомобіль, у якому Анна їхала на задньому сидінні, зіткнувся з вантажівкою. Удар припав саме на бік, де перебувала дівчинка.

Постраждалу доправили до лікарні у вкрай важкому стані. Перші дві доби вона перебувала на апараті штучної вентиляції легень у відділенні інтенсивної терапії. Коли стан стабілізувався, а нейрохірурги виключили небезпечні крововиливи в головний мозок, до лікування долучилася мультидисциплінарна команда фахівців.

Анна отримала множинну високоенергетичну травму: закриту черепно-мозкову травму, перелом нижньої щелепи, зламані ребра та переломи кісток таза одразу в чотирьох місцях, зокрема в зоні крижової кістки, де проходять життєво важливі нервові закінчення. Будь-яке додаткове зміщення уламків могло призвести до тяжкої інвалідності.

Під одним наркозом медики провели симультанне втручання у два етапи. Спочатку щелепно-лицеві хірурги виконали відкриту репозицію щелепи та розшинування. Після цього ортопеди-травматологи Тарас Москаль та Микола Люткевич провели закриту репозицію і встановили апарат зовнішньої фіксації на таз, щоб надійно зафіксувати уламки кісток.

«Переломи таза у дітей - рідкість, а з такою тяжкістю та потребою в операції - тим паче. Це була класична високоенергетична травма. На щастя, нам вдалося попередити защемлення нервових корінців і вберегти дівчину від глибокої інвалідності», - розповів Тарас Москаль, ортопед-травматолог, керівник Клініки.

«Для мене як щелепно-лицевої хірургині важливо не лише відновити анатомію та функцію, а й зробити все можливе, щоб травма не залишила сліду, який визначатиме її майбутнє. І найбільша нагорода для нас - бачити, як дитина одужує», - наголосила щелепо-лицева хірургиня Христина Погранична.

Найстрашніше вже позаду. Нині дівчинка рухає кінцівками, відчуває їх і перебуває під пильним наглядом медиків та реабілітологів. Фахівці розпочали реабілітацію ще в реанімації, щоб запобігти можливим ускладненням.

Попереду тривалий процес відновлення, який, за прогнозами медиків, триватиме від шести місяців до року. Головне, що дівчинка житиме і зможе ходити.

У порятунку та лікуванні Анни брали участь ортопеди-травматологи Тарас Москаль (керівник відділення) та Микола Люткевич, щелепно-лицеві хірурги Христина Погранична та Роман Огоновський, хірурги Богдан Цюпка, Назар Гаврилишин та Йосип Новак, фахівці анестезіології та реанімації Віра Приймакова (керівниця відділення) і Софія Кохман, торакальна хірургиня Олена Поглод, медична сестра Тетяна Качмарик.

До допомоги також долучилися команда відділення невідкладної допомоги, КТ-лаборанти та реабілітологи.

Про це повідомляє Центр дитячої медицини. Лікарня "Охматдит".

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