В Охматдиті врятували 16-річну дівчинку після важкої ДТП, яка могла залишитися прикутою до крісла
Мультидисциплінарна команда Центру дитячої медицини провела складні операції, щоб врятувати підлітку від тяжких наслідків травм.
Мультидисциплінарна команда лікарів Центру дитячої медицини врятувала 16-річну Анну, яка постраждала внаслідок тяжкої дорожньо-транспортної аварії. Дівчинка отримала множинні травми, зокрема переломи таза в чотирьох місцях, і могла залишитися прикутою до крісла колісного.
Аварія сталася під час звичайної родинної поїздки. На повороті автомобіль, у якому Анна їхала на задньому сидінні, зіткнувся з вантажівкою. Удар припав саме на бік, де перебувала дівчинка.
Постраждалу доправили до лікарні у вкрай важкому стані. Перші дві доби вона перебувала на апараті штучної вентиляції легень у відділенні інтенсивної терапії. Коли стан стабілізувався, а нейрохірурги виключили небезпечні крововиливи в головний мозок, до лікування долучилася мультидисциплінарна команда фахівців.
Анна отримала множинну високоенергетичну травму: закриту черепно-мозкову травму, перелом нижньої щелепи, зламані ребра та переломи кісток таза одразу в чотирьох місцях, зокрема в зоні крижової кістки, де проходять життєво важливі нервові закінчення. Будь-яке додаткове зміщення уламків могло призвести до тяжкої інвалідності.
Під одним наркозом медики провели симультанне втручання у два етапи. Спочатку щелепно-лицеві хірурги виконали відкриту репозицію щелепи та розшинування. Після цього ортопеди-травматологи Тарас Москаль та Микола Люткевич провели закриту репозицію і встановили апарат зовнішньої фіксації на таз, щоб надійно зафіксувати уламки кісток.
«Переломи таза у дітей - рідкість, а з такою тяжкістю та потребою в операції - тим паче. Це була класична високоенергетична травма. На щастя, нам вдалося попередити защемлення нервових корінців і вберегти дівчину від глибокої інвалідності», - розповів Тарас Москаль, ортопед-травматолог, керівник Клініки.
«Для мене як щелепно-лицевої хірургині важливо не лише відновити анатомію та функцію, а й зробити все можливе, щоб травма не залишила сліду, який визначатиме її майбутнє. І найбільша нагорода для нас - бачити, як дитина одужує», - наголосила щелепо-лицева хірургиня Христина Погранична.
Найстрашніше вже позаду. Нині дівчинка рухає кінцівками, відчуває їх і перебуває під пильним наглядом медиків та реабілітологів. Фахівці розпочали реабілітацію ще в реанімації, щоб запобігти можливим ускладненням.
Попереду тривалий процес відновлення, який, за прогнозами медиків, триватиме від шести місяців до року. Головне, що дівчинка житиме і зможе ходити.
У порятунку та лікуванні Анни брали участь ортопеди-травматологи Тарас Москаль (керівник відділення) та Микола Люткевич, щелепно-лицеві хірурги Христина Погранична та Роман Огоновський, хірурги Богдан Цюпка, Назар Гаврилишин та Йосип Новак, фахівці анестезіології та реанімації Віра Приймакова (керівниця відділення) і Софія Кохман, торакальна хірургиня Олена Поглод, медична сестра Тетяна Качмарик.
До допомоги також долучилися команда відділення невідкладної допомоги, КТ-лаборанти та реабілітологи.
Про це повідомляє Центр дитячої медицини. Лікарня "Охматдит".
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