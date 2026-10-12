В окремих регіонах 12 жовтня діятимуть графіки відключення світла, — Укренерго

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У понеділок, 12 жовтня, в окремих регіонах України з 06:00 до 23:59 діють обмеження споживання електроенергії. Графіки погодинних відключень застосовують для всіх категорій споживачів, а бізнес і промисловість також мають обмеження потужності.

За інформацією компанії, обсяг обмежень для побутових та інших споживачів становить від 0,5 до 1,5 черги. Причиною запровадження заходів стали наслідки російських ударів по енергетичних об’єктах.

В Укренерго наголошують, що через атаки РФ ситуація в енергосистемі може змінюватися. Тому споживачам радять стежити за актуальними повідомленнями регіональних операторів систем розподілу, які публікують інформацію про графіки відключень на своїх сторінках у соціальних мережах.

Про це повідомили в Укренерго у Фейсбуці.

Раніше у Києві після атаки РФ 11 жовтня зникло світло в чотирьох районах.

Раніше було оприлюднено графіки відключення світла на Київщині 11 жовтня.

Також киян попередили про ризик перебоїв зі світлом і водою та дали поради.

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