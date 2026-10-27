В окупованому Криму запровадили графіки відключень світла

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На території окупованого Криму обмежили споживання електроенергії через пошкодження магістральних електромереж. У Севастополі електропостачання здійснюватиметься за графіком «2 через 6» — світло подаватимуть на дві години, після чого його вимикатимуть на шість.

Водночас мешканців Ялти закликали не перевантажувати електромережі та ощадливо використовувати електроенергію.

27 жовтня окупаційне "Крименерго" повідомило про зниження пропускної спроможності електром

ереж на півострові через пошкодження магістральних ліній.

"На всій території Республіки Крим діють обмеження споживання електроенергії. Це вимушений захід, необхідний для ліквідації перевантаження електричних мереж, щоб не допустити аварії в енергосистемі", - йдеться в повідомленні.

За інформацією підприємства, електроенергію подають залежно від можливостей мережі, використовуючи резервні схеми електропостачання.

У Севастополі світло подаватимуть за графіком "2 через 6"

В окупованому Севастополі запроваджують графік електропостачання "2 через 6". Споживачів розподілили на чотири черги: кожні дві години електроенергію почергово подаватимуть одній із них, тоді як інші три черги залишатимуться без світла.

У Ялті закликали економити електроенергію

Мешканців окупованої Ялти також попередили про обмеження електропостачання. Окупаційна влада закликала жителів не перевантажувати електромережі.

Про це заявили в окупаційних адміністраціях та "Крименерго".

Нагадаємо, що У Криму обмежили подачу води та електрики після атаки — The Guardian.



Масштабний блекаут охопив окупований Крим.

Уночі 24 жовтня в російському Ростові після вибухів виникли перебої з електропостачанням і спалахнула пожежа. Частина міста залишилася без світла.

24 жовтня у російському місті Тольятті Самарської області пролунала серія потужних вибухів, після яких виникла масштабна пожежа. За попередньою інформацією, безпілотники атакували підприємство «Тольяттікаучук».

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