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У тимчасово окупованому Криму загострюється дефіцит прісної води, оскільки окупаційна адміністрація фактично зупинила будівництво нових водосховищ через брак фінансування та корупцію. Про це 18 листопада 2026 року повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України, передає Укрінформ.

Раніше окупаційна влада планувала збудувати на південному узбережжі півострова два великі штучні наливні водосховища гірського типу — Сонячногірське (на річці Улу-Узень) об’ємом 8,6 млн кубометрів та Мартовське (на річці Марта) об’ємом 6,5 млн кубометрів. Ці об’єкти мали забезпечити водою райони Ялти та Алушти. Проте через скорочення видатків із російського бюджету на окуповані території обидва проєкти зіткнулися з гострим дефіцитом коштів, а введення їх в експлуатацію у визначені терміни зірвано.

За даними розвідки, ситуацію ускладнюють розкрадання бюджетних коштів та інженерні прорахунки. Кошторис Сонячногірського водосховища за два роки зріс у рази й сягнув кількох десятків мільярдів рублів. Водночас проєкт Мартовського водосховища неодноразово відправляли на доопрацювання через помилки в оцінці геологічної стабільності схилів і високий ризик зсувів ґрунту після наповнення чаші — на об’єкті встигли лише вирубати ліс та провести початкові земляні роботи. Також залишається недобудованим водогін до Феодосії та Керчі від Ніжинського, Новогригорівського та Просторненського підземних водозаборів.

У ГУР зазначають, що через зростання воєнних витрат москва систематично урізає фінансування окупаційної програми розвитку Криму та Севастополя. Станом на кінець жовтня 2026 року видатки за нею склали 88 млрд рублів, що на 22% менше за показник минулого року (112,9 млрд рублів), а на 2027–2029 роки заплановане подальше скорочення бюджету.

На тлі зношеності мереж окупаційна адміністрація продовжує безсистемно викачувати воду з підземних свердловин, що призводить до її мінералізації та погіршення екологічної ситуації на півострові.

Джерело: ГУР МО України.

Російська окупаційна політика призводить до поглиблення водної та екологічної кризи в Криму. Півострів стрімко втрачає стратегічні запаси прісної води, а спроби компенсувати її дефіцит за рахунок підземних джерел загрожують виснаженням водоносних горизонтів, засоленням ґрунтів та опустелюванням територій.

Нещодавно хімічний завод «Кримський титан», розташований в окупованому Армянську, припинив виробничу діяльність. Російська окупаційна адміністрація пояснює зупинку підприємства аварійною ситуацією, однак не повідомляє подробиць. Водночас експерти пов’язують припинення роботи заводу з енергетичною кризою на Кримському півострові.

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