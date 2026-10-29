В Олешках розмінували гуманітарний коридор для відправлення евакуаційного конвою

У тимчасово окупованих Олешках Херсонської області завершили розмінування визначених маршрутів та готовність гуманітарного конвою до відправлення, повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Очікується, що конвой прибуде до центральної лікарні для надання необхідної допомоги цивільному населенню. Бажаючим виїхати з міста планують забезпечити таку можливість до 14:00, а роздачу гуманітарного вантажу організують після 14:30 (ймовірно Лубінець має на увазі 30 жовтня, - ред.).

Зараз делегації України, рф та Сполучених Штатів Америки зібралися для координації дій у межах гуманітарної місії за участі журналістів трьох країн. Спільна мета полягає в доставці допомоги та сприянні безпечному виїзду всіх охочих.

Гуманітарну місію проводять спільно з так званою уповноваженою з прав людини в рф Яною Лантратовою за посередництва та координації Першої леді США Меланії Трамп.

Джерело: Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Перед цим делегація за участю представників України, США та Росії прибула до місця, звідки планують доставляти гуманітарну допомогу в Олешки.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець погодився дістатися тимчасово окупованих Олешок на Херсонщині через територію Росії, оскільки іншого безпечного маршруту для гуманітарної місії наразі немає. В Офісі омбудсмана пояснили, що шлях через лінію фронту небезпечний, а переправа через річку неможлива через мінування.

Російські війська можуть використати тимчасове перемир’я в окупованих Олешках для перекидання техніки та військових ближче до Херсона. Про таку загрозу повідомляє німецьке видання Bild із посиланням на українських військовослужбовців. За їхніми оцінками, російські підрозділи активізували переміщення на лівобережжі Дніпра, однак незалежного підтвердження підготовки наступу наразі немає.

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